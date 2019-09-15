Лига чемпионов

Бомбардир.руБомбардир.ру«РБ Лейпциг» и «Зенит» рассудят арбитры из Турции

Назначены судьи на матч «РБ Лейпциг» – «Зенит» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Игру обслужат турецкие арбитры. Главный судья – Али Палабыйык, боковые арбитры – Мустафа Эйисой и Серкан Олгунджан.
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Матч «РБ Лейпциг» — «Зенит» обслужат судьи из Турции

Чемпионат08:51

Турецкий арбитр рассудит матч «Зенита» с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов

Матч ТВ05:38

На матче «Зенита» в Лейпциге ожидается аншлаг

Sportbox.RU08:09

«Зенит» в Лейпциге поддержат около 1500 болельщиков

Sport24.ru07:34

«Зенит» в гостевом матче ЛЧ с «Лейцпигом» поддержат 1500 фанатов

Sports.ru08:17

Турецкий арбитр обслужит матч «Лейпциг» — «Зенит»

Спорт-Экспресс05:18

Вернер против Дзюбы. «РБ Лейпциг» - «Зенит». Лига чемпионов. Группа G, 3-й тур

Спорт уик-эндвчера в 19:50
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Общество

Минтруд прокомментировал сообщения о массовых сокращениях в России

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Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»

1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
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Газета.Ru 07:02
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Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
Российская газета 06:28
Фигурное катание

Опубликовано видео победного проката Анны Щербаковой на Skate America

В Интернете появилось видео проката Анны Щербаковой на первом этапе Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе.
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В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

Как сообщали СМИ, в феврале 2012 года депутат Раменского района и генеральный директор местного животноводческого предприятия Татьяна Сидорова пропала из своего коттеджа в Подмосковье вместе с мужем, сыном и сестрой.
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Арсенал (Тула) — Сочи 1:1

Голкипер клуба «Сочи» Сослан Джанаев отразил пенальти в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала».
Спорт день за днем вчера в 10:12
Политика

Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России

Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Коммерсантъ 08:27
Здоровье

Организм жителя США начал самостоятельно вырабатывать пиво

У жителя США был диагностирован так называемый «синдром автоброжения», из-за которого организм человека способен самостоятельно вырабатывать алкоголь, сообщили специалисты Университета Ричмонда.
ФАН 06:16
Происшествия

В Пензе задержан мужчина, 17 лет назад расстрелявший троих человек

Следствие утверждает, что в ночь на 2 июня 2002 года данный гражданин расстрелял троих мужчин в Санкт-Петербурге.
Пензенская правда 08:37
Здоровье

Минздрав начал модернизацию поликлиник и ФАПов

Минздрав начал модернизацию первичного звена здравоохранения - поликлиник, районных больниц федьдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 03:03
Хоккей

Защитник «Вашингтона» Гудас вступился за Овечкина и ввязался в драку

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В Новосибирске произошёл крупный пожар на складе

В Новосибирске произошло возгорание крыши производственного одноэтажного склада на площади, предположительно, 1 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
RT на русском 08:03
Шоу-бизнес

Леди Гага рухнула со сцены во время откровенного танца

Американская певица и актриса Леди Гага, которая славится своим экстравагантным поведением, запрыгнула на фаната во время концерта в Лас-Вегасе.
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Общество

Директор хора имени Веревки раскрыл, сколько ему заплатили за песню про дом Гонтаревой

Генеральный директор и худрук украинского хора имени Веревки Зиновий Коринец в комментарии "24 каналу" рассказал, кому принадлежала идея исполнить скандальную композицию про поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и сколько денег коллектив получил за это Коринец сказал, что идея номера принадлежала режиссерам "Квартала 95".
Украина.ру 04:58
Экономика

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

По словам Медведева, сегодня правительство не может не следить за происходящим в экономике страны.
РИА Новости 08:09
Армия и оружие

ВСУ обвинили Россию в планировании военной агрессии

Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран заявил, что Россия якобы планирует начать широкомасштабные военные действия.
Телеканал 360° 18 октября в 08:29
Происшествия

Момент столкновения трамвая и маршрутки в Петербурге попал на видео

Момент аварии с участием маршрутки и трамвая в Санкт-Петербурге, в результате которой пострадали 16 человек, попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения.
Известия 06:30
Армия и оружие

В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным

Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Газета.Ru вчера в 21:58
Общество

В Тамбове обновились рекорды тепла

Как сообщает Гисметео, в Черноземье снова обновились рекорды тепла.
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Происшествия

Россиянин разбил батарею в отделе полиции и умер

Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов.
Lenta.ru 06:18
Кино

Минкультуры раскроет данные о кинокомпаниях-должниках

Министерство в рамках проекта раскроет данные о кинокомпаниях, которые получили от государства финансовую поддержку, включающую в себя возвратные деньги, и не выполнили обязательства по договору.
РБК 05:33
Экономика

Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей

Китай впервые обошел США по количеству граждан, вошедших в 10% наиболее богатых людей мира.
Ведомости 07:31
Общество

Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 09:55
Происшествия

Сотрудник банка «Советский» получил условный срок за хищение

«Суд назначил Кузнецову наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком четыре года и со штрафом в 500 тыс. рублей», — говорится в заявлении.
RT на русском 08:10
Общество

Австралийские газеты вышли с отцензурированными передовицами

В Австралии крупнейшие газеты вышли в понедельник с "отцензурированными" передовицами в знак протеста против давления со стороны государства.
Интерфакс 04:55
Авто

Названы три вредные привычки автомобилистов

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Армия и оружие

ВСУ обвинили в подготовке обстрелов у линии разведения сил в Донбассе

РЕН ТВ 08:27
Общество

В Москве зафиксировано самое теплое 21 октября за 70 лет

В результате понедельник, 21 октября, стал самым теплым за 70 лет.
Российская газета 08:54
Космос

Rocket Lab планирует отправлять полезные грузы на Луну

Напомним, что ракета-носитель Electron успешно вывела спутник Palisade на орбиту высотой 620 миль (998 км). По словам представителя компании, это более чем в два раза выше, чем у любого из запусков Rocket Lab на сегодняшний день.
3DNews 08:52
Как работают Яндекс.Новости?
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