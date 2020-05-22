На медиафасаде "Ростов Арены" вечером 22 мая появились имена 160 врачей, которые борются с пандемией коронавируса. Цель совместной акции с РФС - поблагодарить российских врачей, которые ведут борьбу с инфекцией.

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Футбол Золотая медаль ЧМ-2018 по футболу продана с аукциона Неназванный член сборной Франции по футболу продал с аукциона золотую медаль чемпионата мира 2018 года.

Армия и оружие NI прокомментировал возрождение российских «морских монстров» The National Interest отмечает, что Россия планирует построить новый экраноплан "Чайка-2", который будет использоваться для высокоскоростной транспортировки пассажиров и грузов в морских прибрежных районах. 6

Путешествия Греция соблазняет туристов снижением цен Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис уже объявил, что туристический сезон в стране откроется 15 июня, когда начнут работать сезонные отели, а с первого июля запланировано начать принимать иностранных туристов.

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Происшествия Три человека выжили в авиакатастрофе в Пакистане Три человека смогли выжить в авиакатастрофе, которая произошла сегодня в пакистанской столице Карачи, сообщает местное издание Dawn со ссылкой на данные министерства здравоохранения. 54

Игры Для Switch-версии стартовали предзаказы на игру «The Outer Worlds» Дополнительно создатели выложили в открытый доступ скрины из геймплея для Switch-версии. Адаптацией занималась студия «Virtuos Games».

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Армия и оружие Два самолета Ту-142М3 провели плановый полет над Тихим океаном Владивосток, 23 мая 2020, 10:50 — REGNUM Плановый полет общей протяженностью в 9 тысяч километров выполнили два дальних противолодочных самолёта Ту-142МЗ, принадлежащих к морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ. 1

Происшествия В Росздравнадзоре рассказали о проверке аппаратов ИВЛ Проверка аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга еще продолжается, делать выводы пока преждевременно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. 27

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