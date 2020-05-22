Коронавирус
Soccer.ruНа медиафасаде «Ростов Арены» появились имена врачей
На медиафасаде "Ростов Арены" вечером 22 мая появились имена 160 врачей, которые борются с пандемией коронавируса. Цель совместной акции с РФС - поблагодарить российских врачей, которые ведут борьбу с инфекцией.
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На медиафасаде «Ростов Арены» появились имена 160 врачей, борющихся с коронавирусом
Sport24.ruвчера в 16:39
«Ростов» поблагодарил врачей оригинальным способом. Их имена вывели на медиасферу стадиона
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