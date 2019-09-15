В память о погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который был в Кемерово, открыли "Сквер ангелов". Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что в зеленой зоне есть элементы гор, холмов, равнин, а также растений, которые существуют в Кузбассе.

На месте «Зимней вишни» в Кемерово открыли «Сквер ангелов»

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