Общество

Газета.RuГазета.RuНа месте «Зимней вишни» в Кемерово открыли «Сквер ангелов»

В память о погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который был в Кемерово, открыли "Сквер ангелов". Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что в зеленой зоне есть элементы гор, холмов, равнин, а также растений, которые существуют в Кузбассе.
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В Новокузнецке в память о погибших в «Зимней вишне» установят кованое дерево

ТАССвчера в 23:20

В Кемерово на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли «Парк ангелов»

РИА Новостивчера в 22:18

Металлическое дерево в память о погибших в «Зимней вишне» установят в Новокузнецке

Сибдепо01:13

Цивилев: памятное дерево о «Зимней вишне» установят в Новокузнецке

VSE42.RUвчера в 22:49

Стало известно, где установят металлическую «Зимнюю вишню»

Газета Кемеровавчера в 23:30

Это не должно повториться: кованое дерево в память о «Зимней вишне» установят в Кузбассе

Комсомольская правда - Кемерово00:00

Новый ТЦ вместо «Зимней вишни» откроют в Кемерове к 2020 году

RT на русском00:20
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:57, Вашингтон
Происшествия

В Якутии во время полета пропал вертолет

РБК 02:15
Политика

Сноуден заявил о желании получить убежище во Франции

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден попросил предоставить ему убежище во Франции.
РБК вчера в 17:54
Происшествия

В Ярославской области выросло число погибших в ДТП с автобусом

Количество погибших в ДТП в Ярославской области, где столкнулись автобус и фура, увеличилось, сообщает ТАСС.
Национальная служба новостей вчера в 05:13
Политика

«Газпром» снизил поставки по Opal

Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru вчера в 03:15
Происшествия

В Красноярске из-за технической неисправности сел Як-42

В аэропорту Красноярска успешно приземлился самолет Як-42, на борту которого во время полета возникла техническая неисправность.
Вести.Ru 02:52
Энергетика

Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти после атаки дронов

В Саудовской Аравии приостановили добычу нефти на 5,7 млн баррелей в сутки (примерно 50 процентов), сообщает агентство SAP.
Российская газета 02:40
Здоровье

Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

РИА Новости вчера в 19:41
Шоу-бизнес

У Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга последней стадии

У актрисы Анастасии Заворотнюк, полюбившейся фанатам по роли прекрасной няни Вики, диагностировали опухоль мозга последней, четвертой стадии.
OAnews 13 сентября в 06:20
Политика

Пушков прокомментировал отказ Украины от амнистии участников Донбасса

Ранее министр иностранных дел сообщил, что Киев отказывается от предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе и не будет вносить изменения в конституцию страны, которые касаются особого статуса региона.
Пятый канал 01:06
Футбол

Главный арбитр УЕФА призвал пересмотреть принцип применения VAR

Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти отметил, что его не устраивает нынешний вариант применения системы VAR.
Sportbox.RU вчера в 23:04
Единоборства

Тайсон Фьюри победил Отто Валлина единогласным решением судей

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри одержал победу над шведом Отто Валлином.
РИА Новости 01:33
Общество

Владельцы устричных ферм в Крыму заявили о надзорных «репрессиях»

Предприятия не получили положительного заключения государственной экологической экспертизы для размещения мидийных и устричных ферм во внутренних морских водах и Азово-Черноморском бассейне.
РБК вчера в 02:00
Армия и оружие

В Черное море вошел экспедиционный корабль ВМС США

РИА Новости вчера в 23:41
Космос

Самого опытного российского космонавта решили исключить из отряда

РИА Новости вчера в 20:33
Шоу-бизнес

Станислав Садальский опубликовал переписку с Анастасией Заворотнюк

Актер Станислав Садальский обнародовал переписку с актрисой Анастасией Заворотнюк на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Вечерняя Москва 00:24
Авто

На автошоу во Франкфурте марка Hongqi показала две новинки

На франкфуртском автосалоне состоялась презентация электрического кроссовера Hongqi E115 и прототипа гибридного суперкара S9.
Car.ru 00:04
Единоборства

Гэтжи нокаутировал Серроне на турнире UFC в Ванкувере

Бой завершился в конце первого раунда. Гэтжи нанёс Серроне мощный правый боковой удар и добил его, после чего рефери остановил поединок.
RT на русском 01:45
Хоккей

НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
ТАСС вчера в 10:12
Общество

Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК вчера в 03:40
Наука

Обнаружен новый «гормон стресса»

Исследователи смогли обнаружить новый «гормон стресса», сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13 сентября в 08:04
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов обвенчались в храме

Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова 13 сентября в 09:14
Общество

Власти Италии выплатят по 25 тысяч евро за переезд в забытые города

Народные новости 13 сентября в 20:56
Политика

Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу

Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
РБК 13 сентября в 09:36
Армия и оружие

ЦРУ рассекретило документы об использовании животных для шпионажа

Центральное разведывательное управление США рассекретило ряд документов об использовании животных для шпионажа против Советского Союза.
Вести.Ru вчера в 22:12
Энергетика

Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за цены на нефть

13 сентября, выступая на панельной сессии Московского финансового форума глава Сбербанка Герман Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за сырьевого шока на нефтяном рынке.
МонаВиста 13 сентября в 09:45
Футбол

Гвардиола поздравил «Ливерпуль» с чемпионством

РЕН ТВ вчера в 19:23
Гаджеты

Sony представила 8К-телевизоры за шесть млн рублей

iReactor 13 сентября в 18:43
Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»

Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 13 сентября в 08:16
Политика

В Крыму призвали Зеленского узаконить нынешние границы Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил Украине забыть про Крым и Донбасс и узаконить нынешние реальные границы украинского государства.
News.ru вчера в 03:52
Шоу-бизнес

Кира Найтли стала мамой второй раз

Кира Найтли стала мамой второй раз. Она родила ребенка от мужа Джеймса Райтона.
Дни24 вчера в 05:04
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Сергей Евгеньевич Цивилёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Кемеровской области с 17 сентября 2018 года. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня»
Произошёл 25-26 марта 2018 года на площади 1600 квадратных метров с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвёртым и третьим этажами. Пожару был присвоен третий номер сложности по пятибалльной шкале, а на территории Кемеровской области был введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и объявлен федеральный уровень реагирования. В результате пожара погибло 60 человек, из них 37 детей. Пожар стал одним из двух наиболее значимых в истории современной России вместе с пожаром в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, в котором погибло 156 человек.
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