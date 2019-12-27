Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНа месте крушения самолета в Казахстане нашли бортовые самописцы

Бортовые самописцы найдены на месте крушения самолета вблизи Алма-Аты, их изымают для расследования, заявил журналистам вице-премьер Казахстана Роман Скляр. "Бортовые самописцы найдены и изымаются для исследования", - добавил он.
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В Казахстане нашли черные ящики потерпевшего крушение самолета

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Бортовые самописцы найдены на месте крушения самолёта в Алма-Ате

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На месте крушения самолета в Алма-Ате обнаружены бортовые самописцы

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Говорит Москва02:59

Чёрные ящики найдены на месте авиакатастрофы в Казахстане

Национальная служба новостей02:55
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Путин обсудил ситуацию в Идлибе и Ливии с членами Совета безопасности

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил повышение террористической активности в сирийской провинции Идлиб.
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Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

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Умерла российский режиссер, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек.
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В бундестаге обвинили американского лидера Дональда Трампа в попытке экономически подчинить Европу путём введения санкций против «Северного потока — 2».
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