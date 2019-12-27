Бортовые самописцы найдены на месте крушения самолета вблизи Алма-Аты, их изымают для расследования, заявил журналистам вице-премьер Казахстана Роман Скляр. "Бортовые самописцы найдены и изымаются для исследования", - добавил он.

На месте крушения самолета в Казахстане нашли бортовые самописцы

Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.

Происшествия Разбился пассажирский самолет в Казахстане После взлета самолет потерял высоту, при падении лайнер пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание.

Шоу-бизнес Пугачева потребовала не пускать Бузову на новогодние «огоньки» Народная артистка СССР Алла Пугачева, по сообщениям СМИ, обратилась к продюсеру Игорю Крутому с просьбой отказать телеведущей и блогера Ольги Бузовой в участии в съемках новогоднего "Голубого огонька".

Единоборства Емельяненко согласился провести бой с Кадыровым Российский боец Александр Емельяненко согласился провести бой с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

Армия и оружие WikiLeaks опубликовал новые документы по «химатаке» в Думе Сайт WikiLeaks, специализирующийся на распространении секретных документов, опубликовал в пятницу новую партию документов, которые "ставят под сомнение правдивость расследования" Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) относительно предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.

Авто Легендарный седан Toyota Mark II сняли с производства Mark II является идеологическим преемником Toyota Mark X, простоявшем на конвейере в период с 1968 по 2004 год.

Политика Кабмин Украины упростил получение гражданства для воевавших в Донбассе Правительство Украины приняло решение, которое позволит упростить процедуры получения гражданства страны иностранцами, воевавшими в Донбассе против сил самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Спорт Глава РУСАДА уведомил WADA о несогласии с отстранением России Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус направил в Международное антидопинговое агентство (WADA) уведомление о несогласии с вердиктом исполкома этого агентства, на четыре года отстранившего российских спортсменов от крупнейших международных соревнований.

Космос Китай запустил свою крупнейшую ракету-носитель «Чанчжэн-5» Центр космических запусков Вэньчан (провинция Хайнань, юг КНР) в пятницу запустил свою крупнейшую ракету-носитель "Чанчжэн-5", которую в будущем планируется использовать для китайской лунно-марсианской программы.

Технологии В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения» В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.