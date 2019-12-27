Происшествия
РИА НовостиНа месте крушения самолета в Казахстане нашли бортовые самописцы
Бортовые самописцы найдены на месте крушения самолета вблизи Алма-Аты, их изымают для расследования, заявил журналистам вице-премьер Казахстана Роман Скляр. "Бортовые самописцы найдены и изымаются для исследования", - добавил он.
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Спорт
РУСАДА уведомило WADA о несогласии с санкциями в отношении России
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило Всемирному антидопинговому агентству (WADA) официальное письмо, в котором уведомило организацию о несогласии с санкциями, введенными против России.
Экономика
Доля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет
В ноябре 2019 года 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, за пять лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитало бюро кредитных историй «Эквифакс», которое входит в топ-3 на российском рынке и собирает информацию о кредитах в розничных банках, кроме Сбербанка.
Единоборства
Тренер Емельяненко раскрыл план Фёдора на бой с Джексоном
Тренер Фёдора Емельяненко Александр Мичков рассказал о том, как его подопечный будет вести бой против Куинтона Джексона, который состоится в Японии 29 декабря.
Общество
Капитан ХК «Салават Юлаев» Григорий Панин обвиняется в сексизме
Председатель Совета по правам человека при главе Башкортостана Владимир Барабаш написал на своей страничке в Facebook о том, что направил в прокуратуру обращение с просьбой оценить комментарий капитана ХК «Салават Юлаев» Григория Панина в соцсети Instagram.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях
Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Происшествия
Дед Мороз умер во время утренника в детском саду
Технологии
Платежная система «Мир» может предустанавливаться на гаджеты в России
Российская система бесконтактных платежей по NFC Mir Pay — аналог Samsung Pay и Apple Pay — может попасть в список приложений, обязательных к предустановке на гаджетах, которые продаются в России.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Происшествия
Найдено обезглавленное тело жаловавшегося на росгвардейцев омича
По данным местных СМИ, обезглавленное тело мужчины обнаружили на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей улицы.
Происшествия
Названы возможные причины крушения самолета под Алматы
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Костенко сломала руку
Причиной стало угроза для будущего ребенка, возникшая в результате того, что Костенко подняла на руки дочку.
Шоу-бизнес
Лазарев с цветами растрогал прооперированную Кудрявцеву
Певец Сергей Лазарев навестил в больнице Леру Кудрявцеву, которая перенесла операцию по удалению грудных имплантов.
Авто
В России выявили 1,5 млн авто с бракованной системой безопасности
Футбол
Ибрагимович намекнул на возвращение в «Милан»
Шведский нападающий Златан Ибрагимович намекнул на возвращение в "Милан", сообщает The Sun.
Биатлон
Союз биатлонистов России обратится за помощью к лыжникам
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, что его организация привлечет экспертов из Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) для работы по созданию структур на штайншлифт-машине, которая будет приобретена в ближайшее время.
Футбол
Роман Шишкин: В ФНЛ все футболисты бьются за каждый мяч, сражаются до последнего
Даже не показывая какую-то суперигру, все футболисты бьются за каждый мяч, сражаются до последнего.
Космос
Роскосмос впервые за 16 лет завершил год без космических аварий
Впервые за 16 лет ведомство избежало аварий. Всего РФ в 2019 году провело 25 пусков.
Общество
Британский посол описал Россию в трех словах
Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
Армия и оружие
Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене
Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что Франция причастна к обстрелу рынка в провинции Саада на северо-западе Йемена.
Политика
Новак назвал неконструктивным отказ Киева от электроэнергии из России
Отказ от импорта электроэнергии из России — «неконструктивное» решение Украины, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» глава Минэнерго Александр Новак.
Политика
В Раде увидели выгоду для Украины в запуске поездов по Крымскому мосту
Строительство Крымского моста через Керченский пролив, который соединил Крым с Кубанью, а также недавний запуск железнодорожного сообщения по нему играет на руку Украине.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала нежное фото с Меладзе
Несколько месяцев назад Вера Брежнева удалила почти все совместные с мужем снимки, после этого композитора заподозрили в изменах.
Авто
Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте
Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Происшествия
Врач оправдался за подмену анализов виновника ДТП на Малышева
Врач оправдался за подмену анализов виновника ДТП на Малышева Хирург ГКБ №24 заявил на суде, что был слишком загружен.
Шоу-бизнес
Иван Телегин веселится с друзьями на фоне развода с Пелагеей
Известный хоккеист пока ещё не прокомментировал развод с Пелагеей, а также свои новые отношения, зато в социальных сетях показывает, как проводит время на вечеринках с друзьями.
Общество
Песков счел слухами версию о теракте в Магнитогорске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что версия о теракте в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв в жилом доме, является слухом, передает корреспондент "Газеты.Ru".