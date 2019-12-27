Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНа месте крушения самолета в Казахстане нашли бортовые самописцы

Бортовые самописцы найдены на месте крушения самолета вблизи Алма-Аты, их изымают для расследования, заявил журналистам вице-премьер Казахстана Роман Скляр. "Бортовые самописцы найдены и изымаются для исследования", - добавил он.
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В Казахстане нашли черные ящики потерпевшего крушение самолета

РБК05:11

Бортовые самописцы найдены на месте крушения самолёта в Алма-Ате

RT на русском03:00

На месте крушения самолета в Алма-Ате обнаружены бортовые самописцы

REGNUM03:48

На месте крушения самолета в Казахстане нашли бортовые самописцы

РИА Новости03:09

Найдены бортовые самописцы упавшего в Казахстане самолета

Газета.Ru05:08

Найдены чёрные ящики разбившегося в Казахстане самолёта

Говорит Москва02:59

Чёрные ящики найдены на месте авиакатастрофы в Казахстане

Национальная служба новостей02:55
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Спорт

РУСАДА уведомило WADA о несогласии с санкциями в отношении России

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило Всемирному антидопинговому агентству (WADA) официальное письмо, в котором уведомило организацию о несогласии с санкциями, введенными против России.
Ведомости 04:08
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Доля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет

В ноябре 2019 года 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, за пять лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитало бюро кредитных историй «Эквифакс», которое входит в топ-3 на российском рынке и собирает информацию о кредитах в розничных банках, кроме Сбербанка.
РБК 01:00
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Тренер Емельяненко раскрыл план Фёдора на бой с Джексоном

Тренер Фёдора Емельяненко Александр Мичков рассказал о том, как его подопечный будет вести бой против Куинтона Джексона, который состоится в Японии 29 декабря.
Sport.ru 06:00
Общество

Капитан ХК «Салават Юлаев» Григорий Панин обвиняется в сексизме

Председатель Совета по правам человека при главе Башкортостана Владимир Барабаш написал на своей страничке в Facebook о том, что направил в прокуратуру обращение с просьбой оценить комментарий капитана ХК «Салават Юлаев» Григория Панина в соцсети Instagram.
RuNews24.ru 05:46
Политика

Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях

Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Lenta.ru 00:31
Происшествия

Дед Мороз умер во время утренника в детском саду

Сиб.фм вчера в 20:27
Технологии

Платежная система «Мир» может предустанавливаться на гаджеты в России

Российская система бесконтактных платежей по NFC Mir Pay — аналог Samsung Pay и Apple Pay — может попасть в список приложений, обязательных к предустановке на гаджетах, которые продаются в России.
Известия вчера в 14:00
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Происшествия

Найдено обезглавленное тело жаловавшегося на росгвардейцев омича

По данным местных СМИ, обезглавленное тело мужчины обнаружили на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей улицы.
Газета.Ru 03:49
Происшествия

Названы возможные причины крушения самолета под Алматы

Вестник Кавказа 03:30
Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Ведомости вчера в 12:09
Шоу-бизнес

Беременная Анастасия Костенко сломала руку

Причиной стало угроза для будущего ребенка, возникшая в результате того, что Костенко подняла на руки дочку.
7Дней.ру 05:00
Шоу-бизнес

Лазарев с цветами растрогал прооперированную Кудрявцеву

Певец Сергей Лазарев навестил в больнице Леру Кудрявцеву, которая перенесла операцию по удалению грудных имплантов.
ТВ Центр 03:21
Авто

В России выявили 1,5 млн авто с бракованной системой безопасности

Тарантас Ньюс вчера в 22:39
Футбол

Ибрагимович намекнул на возвращение в «Милан»

Шведский нападающий Златан Ибрагимович намекнул на возвращение в "Милан", сообщает The Sun.
Газета.Ru 03:44
Биатлон

Союз биатлонистов России обратится за помощью к лыжникам

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, что его организация привлечет экспертов из Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) для работы по созданию структур на штайншлифт-машине, которая будет приобретена в ближайшее время.
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Футбол

Роман Шишкин: В ФНЛ все футболисты бьются за каждый мяч, сражаются до последнего

Даже не показывая какую-то суперигру, все футболисты бьются за каждый мяч, сражаются до последнего.
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Роскосмос впервые за 16 лет завершил год без космических аварий

Впервые за 16 лет ведомство избежало аварий. Всего РФ в 2019 году провело 25 пусков.
Государственные Вести 04:13
Общество

Британский посол описал Россию в трех словах

Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
РИА Новости 04:58
Армия и оружие

Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене

Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что Франция причастна к обстрелу рынка в провинции Саада на северо-западе Йемена.
РИА Новости 25 декабря в 17:35
Политика

Новак назвал неконструктивным отказ Киева от электроэнергии из России

Отказ от импорта электроэнергии из России — «неконструктивное» решение Украины, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» глава Минэнерго Александр Новак.
РБК 03:04
Политика

В Раде увидели выгоду для Украины в запуске поездов по Крымскому мосту

Строительство Крымского моста через Керченский пролив, который соединил Крым с Кубанью, а также недавний запуск железнодорожного сообщения по нему играет на руку Украине.
REGNUM 00:18
Шоу-бизнес

Вера Брежнева показала нежное фото с Меладзе

Несколько месяцев назад Вера Брежнева удалила почти все совместные с мужем снимки, после этого композитора заподозрили в изменах.
Газета Кемерова 25 декабря в 21:54
Авто

Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте

Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.
Автоновости дня вчера в 05:53
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК вчера в 06:33
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Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru 04:14
Происшествия

Врач оправдался за подмену анализов виновника ДТП на Малышева

Врач оправдался за подмену анализов виновника ДТП на Малышева Хирург ГКБ №24 заявил на суде, что был слишком загружен.
Екатеринбург-ТВ 04:16
Происшествия

В ростовском аэропорту экстренно сел самолет Багдад–Минск

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Иван Телегин веселится с друзьями на фоне развода с Пелагеей

Известный хоккеист пока ещё не прокомментировал развод с Пелагеей, а также свои новые отношения, зато в социальных сетях показывает, как проводит время на вечеринках с друзьями.
Bimru.ru 05:08
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Песков счел слухами версию о теракте в Магнитогорске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что версия о теракте в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв в жилом доме, является слухом, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:24
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