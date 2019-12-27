Бортовые самописцы найдены на месте крушения самолета вблизи Алма-Аты, их изымают для расследования, заявил журналистам вице-премьер Казахстана Роман Скляр. "Бортовые самописцы найдены и изымаются для исследования", - добавил он.

На месте крушения самолета в Казахстане нашли бортовые самописцы

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