Происшествия
РИА НовостиНа месте крушения самолета в Казахстане нашли бортовые самописцы
Бортовые самописцы найдены на месте крушения самолета вблизи Алма-Аты, их изымают для расследования, заявил журналистам вице-премьер Казахстана Роман Скляр. "Бортовые самописцы найдены и изымаются для исследования", - добавил он.
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Футбол
Помощником Слуцкого в «Рубине» станет Олег Веретенников
Помощником главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого станет Олег Веретенников. Об этом 26 декабря сообщает «Чемпионат».
Футбол
Егоров ушел с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров покидает свой пост.
Армия и оружие
Первый ракетный комплекс «Авангард» поставлен на боевое дежурство
Первый полк, вооруженный ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, заступил на боевое дежурство, доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.
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Евгений Петросян: «Понял, что не могу уже больше молчать»
Политика
Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента
Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента.
Происшествия
Пассажирский самолет упал в Казахстане
Общество
МВД предлагает срок до двух лет за пропаганду наркотиков в интернете
Поправками в Уголовный кодекс предлагается ввести уголовную ответственность за пропаганду в интернете незаконного потребления, оборота наркотиков, а также культивирования или оборота наркосодержащих растений.
Кино
Новый трейлер «Соник в кино» посвящён Сонику в младенчестве
Дабы поддержать интерес к фильму, кинокомпания Paramount Pictures выпустила новый рекламный ролик, в котором главный акцент сделан на ёжика Соника в младенчестве.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях
Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Шоу-бизнес
Шейк позировала топлес на пляже
Свежее фото модели обсуждают в Сети Звезда мировых подиумов Ирина Шейк впервые стала мамой в марте 2017 года — родила дочку Лею от американского актера Брэдли Купера.
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Политика
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщило командование воздушных сил страны со ссылкой на государственную авиационную службу в Facebook.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Общество
В России научились продавать алкоголь в интернете
Несмотря на активность Роскомнадзора, который блокирует сайты с дистанционной продажей спиртного, торговцы научились продавать алкоголь в интернете.
Здоровье
В Ростовской области корью заболел 21 человек
За 11 месяцев 2019 года в Ростовской области корью заболели 21 человек, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала нежное фото с Меладзе
Несколько месяцев назад Вера Брежнева удалила почти все совместные с мужем снимки, после этого композитора заподозрили в изменах.
Политика
Минфин США рассекретит основания для санкций в отношении Дерипаски
Минфин США планирует рассекретить материалы, на основании которых были введены санкции против бизнесмена Олега Дерипаски в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на материалы суда округа Колумбия.
Единоборства
Александр Емельяненко грубо ответил своему брату
Александр Емельяненко эмоционально отреагировал на интервью Фёдора Емельяненко, где он заявил, что считает своего брата мёртвым.
Происшествия
В Новгороде мужчине с переломом поставили диагноз «беременность»
Тогда-то медики и поставили мужчине диагноз «беременность на 27-й неделе».
Политика
Депутат Рады заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»
Общество
Британский посол назвал Россию увлекательной, энергичной и теплой
Британский посол в Москве Лори Бристоу описал Россию в трех словах: энергичная, увлекательная и теплая.
Футбол
Моуринью: играть через 48 часов — преступление
Фигурное катание
Алиев стал чемпионом России по фигурному катанию
Авто
Названа стоимость серийной цифровой приборки для Lada Vesta
Напомним, что в ближайшем будущем у покупателей Lada Vesta появится возможность приобрести панель приборов с жидкокристаллическим экраном в качестве опции.
Политика
Новак заявил о готовности РФ и Украины обнулить взаимные претензии
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января.
Происшествия
СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»
Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Армия и оружие
Швеция увеличила расходы на армию под предлогом защиты от России
В последнее время в Швеции наблюдается активный рост военного бюджета.