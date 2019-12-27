Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНа месте крушения самолета в Казахстане нашли бортовые самописцы

Бортовые самописцы найдены на месте крушения самолета вблизи Алма-Аты, их изымают для расследования, заявил журналистам вице-премьер Казахстана Роман Скляр. "Бортовые самописцы найдены и изымаются для исследования", - добавил он.
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В Казахстане нашли черные ящики потерпевшего крушение самолета

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В районе Алма-Аты на месте крушения самолета авиакомпании Bek Air нашли бортовые самописцы

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На месте крушения самолета в Казахстане нашли бортовые самописцы

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