с чего всё началось

На месте прорыва дамбы в Красноярском крае обнаружен сейф с золотом. Ранее сообщалось, что сейф пропал при разрушении дамбы. «После осушения одной из заводей сотрудники МЧС нашли его», — передает argumenti.ru сообщение СК РФ по Красноярскому краю.

На месте прорыва дамбы у красноярского прииска нашли сейф с золотом

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