Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНа месте прорыва дамб под Красноярском нашли сейф с золотом

Спасатели обнаружили металлический сейф с 18 килограммами золота на месте прорыва дамб под Красноярском, сообщил Следственный комитет.
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с чего всё началось
«Обнаружено девять колб с неповреждёнными пломбами, предположительно, с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки, которые изъяты и приобщены к материалам уголовного дела», — говорится в сообщении
 пресс-службы.
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