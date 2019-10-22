Происшествия
РИА НовостиНа месте прорыва дамб под Красноярском нашли сейф с золотом
Спасатели обнаружили металлический сейф с 18 килограммами золота на месте прорыва дамб под Красноярском, сообщил Следственный комитет.
Читать в источнике
Оценить119
с чего всё началось
«Обнаружено девять колб с неповреждёнными пломбами, предположительно, с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки, которые изъяты и приобщены к материалам уголовного дела», — говорится в сообщении пресс-службы.RT на русском07:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 12:08, Ашберн
Наука
На дне Волги под Самарой обнаружили старинную ладью
Под Самарой на дне Волги нашли старинную ладью. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Самарского политехнического университета.
REGNUM 06:50
Общество
Мурманский лидер единороссов извинилась за фото с красной икрой
REGNUM вчера в 18:45
Армия и оружие
Российские вертолеты приземлились на бывшей американской базе в Сирии
Вертолеты Военно-космических сил России приземлились на аэродроме Табка в сирийской провинции Ракка, сообщают РИА Новости.
REGNUM 04:54
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана пожаловалась на трудности материнства
79-летний Эммануил Виторган и 57-летняя Ирина Млодик наслаждаются радостями, которые им дарят годовалая Этель и месячная Клара.
StarHit.ru вчера в 13:00
Происшествия
Водитель службы протокола премьера сбил пешехода
Автомобиль службы протокола главы правительства России совершил наезд на пешехода. Об этом сообщает РЕН ТВ 22 октября.
Известия 06:42
Происшествия
В Испании россиянина заподозрили в убийстве жены
В городе Дения испанской провинции Аликанте по подозрению в убийстве 44-летней гражданки России задержали ее мужа, также россиянина, сообщили РИА Новости в Национальной полиции.
РИА Новости 10:15
Происшествия
В Тюменской области зафиксирован случай редкой «гаффской болезни»
Тюменское управление Роспотребнадзора расследует случай редкой "гаффской болезни", которая была диагностирована у семьи из деревни Ачиры в Тобольском районе.
Российская газета 11:30
Кино
Вин Дизель возвращается к жизни в трейлере фильма «Бладшот»
Вышел трейлер фильма «Бладшот» — экранизации одноименного комикса. Главную роль в боевике сыграл Вин Дизель.
Афиша Daily вчера в 09:03
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 12:32
Общество
Экс-глава НПО «Космос» Черняков попросил выдать его России
Задержанный в Республике Польша экс-глава НПО «Космос» Андрей Черняков заявил о желании быть выданным России.
Известия 11:59
Армия и оружие
Эрдоган предупредил о готовности возобновить военную операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что продолжит военную операцию в Сирии в случае, если США до 10 часов вечера по Москве не выведут курдские вооруженные формирования с северо-востока страны.
Свободная Пресса 10:40
Финансы
Орешкин отметил существенное снижение инфляции
Годовая инфляция в России продолжает снижаться, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Вести.Финанс 09:09
Происшествия
Мужчина угнал машину скорой помощи и сбил несколько человек в Осло
Вооруженный мужчина угнал автомобиль скорой помощи и сбил на нем несколько человек в районе Турсхов в Осло (Норвегия).
Известия 12:04
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 10:17
Футбол
Болельщик требовал от Черчесова вызвать узбекского форварда в сборную
Болельщик сборной России по футболу требовал от главного тренера национальной команды Станислава Черчесова вызвать на сборы нападающего «Ростова» и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова.
REGNUM 08:24
Политика
Путин сменил главу Совета по правам человека
Владимир Путин отправил в отставку главу Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова в связи с достижением им возраста 70 лет.
РИА Новости вчера в 15:51
Шоу-бизнес
Анна Исаева опубликовала неизвестное видео с Юлией Началовой
Пиар-директор Анна Исаева опубликовала ранее неизвестное видео с поющей Юлией Началовой.
Актуальные Новости 04:37
Наука
Психолог Майкл Грациано: «Появление цифрового бессмертия неизбежно»
Возможно, технология станет реальной лишь через несколько столетий, однако ученый не сомневается, что ее появление неизбежно.
Хайтек+ вчера в 14:11
Кино
Первые зрители оценили продолжение «Терминатора»
В Сети появились первые отзывы на фильм "Терминатор: Темные судьбы". Новую часть франшизы "Терминатор" называют отличной перезагрузкой.
Газета.Ru 07:26
Происшествия
Сестра погибшего футболиста Вшикова обвинила полицию в смерти брата
Марианна Вшикова, сестра выступавшего за черняховский «Прогресс» Ивана Вшикова, обвинила полицию в смерти своего брата.
RT на русском 11:57
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома
На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
Актуальные Новости 20 октября в 10:16
Происшествия
В Волгограде задержали бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь
Полиция Волгограда задержала двух военных-контрактников у Вечного огня на Аллее Героев за то, что они бросали в огонь шелуху от семечек, сообщает во вторник, 22 октября, портал V1.RU.
Известия 11:19
Кино
Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе
РИА Новости 20 октября в 13:05
Политика
Лукашенко рассказал об усилении напряженности у границ Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Газета.Ru 11:38
Культура
Телеканал «Россия 1» начинает показ сериала «Екатерина. Самозванцы»
Казак Емельян Пугачев был уже 34-м самозванцем, провозгласившим себя императором Петром III.
Россия – Культура вчера в 12:54
Армия и оружие
В США назвали быстрейший в мире истребитель МиГ-25 бесполезным
Американские журналисты назвали советский сверхзвуковой истребитель третьего поколения МиГ-25 бесполезным грузовым фургоном.
ТВ Центр вчера в 06:00
Политика
Германия отказалась признать голодомор геноцидом украинцев
Правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.
Lenta.ru 11:07