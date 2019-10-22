с чего всё началось

Спасатели обнаружили металлический сейф с 18 килограммами золота на месте прорыва дамб под Красноярском, сообщил Следственный комитет.

На месте прорыва дамб под Красноярском нашли сейф с золотом

Наука На дне Волги под Самарой обнаружили старинную ладью Под Самарой на дне Волги нашли старинную ладью. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Самарского политехнического университета.

Армия и оружие Российские вертолеты приземлились на бывшей американской базе в Сирии Вертолеты Военно-космических сил России приземлились на аэродроме Табка в сирийской провинции Ракка, сообщают РИА Новости.

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Происшествия Водитель службы протокола премьера сбил пешехода Автомобиль службы протокола главы правительства России совершил наезд на пешехода. Об этом сообщает РЕН ТВ 22 октября.

Происшествия В Испании россиянина заподозрили в убийстве жены В городе Дения испанской провинции Аликанте по подозрению в убийстве 44-летней гражданки России задержали ее мужа, также россиянина, сообщили РИА Новости в Национальной полиции.

Происшествия В Тюменской области зафиксирован случай редкой «гаффской болезни» Тюменское управление Роспотребнадзора расследует случай редкой "гаффской болезни", которая была диагностирована у семьи из деревни Ачиры в Тобольском районе.

Кино Вин Дизель возвращается к жизни в трейлере фильма «Бладшот» Вышел трейлер фильма «Бладшот» — экранизации одноименного комикса. Главную роль в боевике сыграл Вин Дизель.

Шоу-бизнес Галкин присоединился к троллингу Гузеевой Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.

Общество Экс-глава НПО «Космос» Черняков попросил выдать его России Задержанный в Республике Польша экс-глава НПО «Космос» Андрей Черняков заявил о желании быть выданным России.

Армия и оружие Эрдоган предупредил о готовности возобновить военную операцию в Сирии Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что продолжит военную операцию в Сирии в случае, если США до 10 часов вечера по Москве не выведут курдские вооруженные формирования с северо-востока страны.

Финансы Орешкин отметил существенное снижение инфляции Годовая инфляция в России продолжает снижаться, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Происшествия Мужчина угнал машину скорой помощи и сбил несколько человек в Осло Вооруженный мужчина угнал автомобиль скорой помощи и сбил на нем несколько человек в районе Турсхов в Осло (Норвегия).

Общество Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Футбол Болельщик требовал от Черчесова вызвать узбекского форварда в сборную Болельщик сборной России по футболу требовал от главного тренера национальной команды Станислава Черчесова вызвать на сборы нападающего «Ростова» и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова.

Политика Путин сменил главу Совета по правам человека Владимир Путин отправил в отставку главу Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова в связи с достижением им возраста 70 лет.

Шоу-бизнес Анна Исаева опубликовала неизвестное видео с Юлией Началовой Пиар-директор Анна Исаева опубликовала ранее неизвестное видео с поющей Юлией Началовой.

Наука Психолог Майкл Грациано: «Появление цифрового бессмертия неизбежно» Возможно, технология станет реальной лишь через несколько столетий, однако ученый не сомневается, что ее появление неизбежно.

Кино Первые зрители оценили продолжение «Терминатора» В Сети появились первые отзывы на фильм "Терминатор: Темные судьбы". Новую часть франшизы "Терминатор" называют отличной перезагрузкой.

Происшествия Сестра погибшего футболиста Вшикова обвинила полицию в смерти брата Марианна Вшикова, сестра выступавшего за черняховский «Прогресс» Ивана Вшикова, обвинила полицию в смерти своего брата.

Шоу-бизнес Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.

Происшествия В Волгограде задержали бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь Полиция Волгограда задержала двух военных-контрактников у Вечного огня на Аллее Героев за то, что они бросали в огонь шелуху от семечек, сообщает во вторник, 22 октября, портал V1.RU.

Политика Лукашенко рассказал об усилении напряженности у границ Белоруссии Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.