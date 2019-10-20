На месте прорыва дамбы в Курагинском районе на юге Красноярского края возобновлена поисково-спасательная операция. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя регионального главка МЧС России.

На месте прорыва дамбы под Красноярском возобновили поиски пропавших

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