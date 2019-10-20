Происшествия
Life.ruНа месте прорыва дамбы под Красноярском возобновили поиски пропавших
На месте прорыва дамбы в Курагинском районе на юге Красноярского края возобновлена поисково-спасательная операция. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя регионального главка МЧС России.
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Погодные условия осложняют поиски пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Газета.Ruвчера в 21:59
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Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".
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Rambler News Service 17 октября в 06:56