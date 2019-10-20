Происшествия

REGNUMREGNUMПоисковые работы на месте ЧП в Красноярском крае осложняет погода

Проведение поисковых работ на месте прорыва дамбы в Красноярском крае осложняются перепадами температуры. Об этом сообщили в ГУ МЧС по краю.
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МЧС заявило о трудностях в поисках на месте прорыва дамбы под Красноярском

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Активные поисковые работы на месте прорыва дамбы в Красноярском крае приостановлены

ТАСС08:19

Плохая погода осложняет поиски людей на месте прорыва дамбы

Московский Комсомолецвчера в 22:09

На месте прорыва дамбы в Красноярском крае возобновили поисковую операцию

РБКвчера в 21:55

В Красноярском крае возобновились спасательные работы на месте прорыва дамбы

Вести.Ruвчера в 21:31

Возобновлена поисковая операция на месте прорыва дамбы в Красноярском крае

Известиявчера в 21:10

Поисково-спасательные работы на месте прорыва дамбы в Красноярском крае — видео

RT на русском09:40
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Найден живым один из пропавших при прорыве дамбы в Красноярском крае

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