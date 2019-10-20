Происшествия
REGNUMПоисковые работы на месте ЧП в Красноярском крае осложняет погода
Проведение поисковых работ на месте прорыва дамбы в Красноярском крае осложняются перепадами температуры. Об этом сообщили в ГУ МЧС по краю.
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Происшествия
Найден живым один из пропавших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Политика
Трамп признался в симпатии к России
Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".
Футбол
ЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче чемпионата России
Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 13-го тура чемпионата России.
Технологии
Хакеры взломали «умные» чётки от Ватикана за 15 минут
15 октября в Ватикане прошла презентация электронных чёток Click to Pray. Устройство состоит из десяти чёрных бусин и креста.
Происшествия
Главу Белгородского района арестовали по обвинению во взятке
Суд арестовал главу администрации Белгородского района Анатолия Попкова, который обвиняется в получении взятки, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель управления ФСБ по региону.
Политика
Глава Киевской ОГА подал в отставку
Глава Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян подал в отставку.
Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
Шоу-бизнес
Лиза Галкина получила первую медаль за плавание
Лиза Галкина получила первую медаль за плавание Маленькая наследница Пугачевой и Галкина практически ежедневно радует армию своих поклонников новыми победами.
Футбол
«Зенит» разгромил «Ростов» благодаря хет-трику Дзюбы
Армия и оружие
В Минобороны РФ назвали цели создания «Военно-строительной компании»
В пятницу, 18 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании».
Здоровье
Утверждены принципы модернизации первичного звена здравоохранения
Сегодня, 18 октября, глава Минздрава России Вероника Скворцова провела всероссийское совещание, темой которого стала принципы модернизации первичного звена здравоохранения.
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Лас-Вегасе
Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в одиночном разряде у женщин на этапе Гран-при фигуристов Skate America, проходившем в Лас-Вегасе.
Армия и оружие
В SDF назвали дату отвода сил курдов-террористов от границы с Турцией
Редур Халил, представитель «Сирийских демократических сил», назвал условие, необходимое для этого.
Общество
Украинский Су-27 на авиашоу сдул несколько человек
В интернете стали популярными видеоролики с украинским истребителем Су-27, который на авиашоу сдул людей, находившихся рядом.
Общество
Новозеландским солдатам разрешат краситься и носить накладные ресницы
Силы обороны Новой Зеландии внесли изменения в рекомендации по уходу за собой и внешнему виду служащих, включая мужчин, сообщает Daily Mail.
Политика
Лавров рассказал о провокациях в дипломатии
В дипломатии встречаются провокации, поэтому не всегда нужно сразу отвечать на негативные выпады в свой адрес.
Армия и оружие
Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии
Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.
Происшествия
В Тюмени загорелся завод «ПолимерПласт»
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук решилась на увеличение груди
24-летняя экс-участница проекта «Дом-2» Ирина Пинчук недавно решилась на ответственный шаг.
Единоборства
Гвоздик остается в больнице после боя с Бетербиевым
Единоборства
В Сочи на турнире ММА произошла массовая драка
В Сочи на турнире Fight Nights Global 95 произошла массовая драка, сообщает издание Sport24.
Здоровье
Врачи назвали ранние симптомы рака желудка
Ранние признаки рака желудка могут быть схожими с симптомами других заболеваний, поэтому больные зачастую не обращают на них внимания.
Политика
Пошлины США против Евросоюза вступили в силу
Напомним, ВТО разрешила США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила при субсидировании корпорации Airbus.
Футбол
Рэмси успеет восстановиться к матчу с «Локомотивом» в ЛЧ
По информации источника, валлиец, пропустивший матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года из-за травмы, успеет восстановиться к игре третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».
Шоу-бизнес
Леди Гага рухнула со сцены во время откровенного танца
Американская певица и актриса Леди Гага, которая славится своим экстравагантным поведением, запрыгнула на фаната во время концерта в Лас-Вегасе.
Общество
Установлен мировой рекорд по длительности беспосадочного авиаперелёта
Рейс Нью-Йорк — Сидней авиакомпании Qantas Airlines, который длился 19 часов 15 минут, стал самым долгим беспосадочным перелётом в мире.
Политика
В Кремле прокомментировали действия Турции в Сирии
Напомним, что президент Турции 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии.
Шоу-бизнес
Владимир Зеленский с женой гостили у Анастасии Заворотнюк
В конце программы Анастасия Заворотнюк призналась в дружбе с женой Зеленского, а также отметила, что однажды она принимала семью будущего президента у себя в гостях.
Здоровье
Кофе, молоко и апельсиновый сок увеличивают продолжительность жизни
3 ключевых напитка, способных увеличить продолжительность жизни, назвали зарубежные исследователи.