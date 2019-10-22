Происшествия

Накануне.RuНакануне.RuНа месте прорыва дамбы в Красноярском крае найден сейф с 18 кг золота

Следствие изъяло на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края сейф с 18 кг золота, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона. "Сейф изъят вместе с золотом сотрудниками правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства.
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«Обнаружено девять колб с неповреждёнными пломбами, предположительно, с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки, которые изъяты и приобщены к материалам уголовного дела», — говорится в сообщении
 пресс-службы.
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В районе прорыва дамб в Красноярском крае нашли сейф с 18 кг золота

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Источник: в найденном на месте прорыва дамб под Красноярском сейфе находится 18 кг золота

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На месте прорыва дамб в Красноярском крае нашли сейф с золотом

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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 13:05, Вашингтон
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