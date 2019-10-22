с чего всё началось

Следствие изъяло на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края сейф с 18 кг золота, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона. "Сейф изъят вместе с золотом сотрудниками правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства.

На месте прорыва дамбы в Красноярском крае найден сейф с 18 кг золота

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