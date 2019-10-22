Происшествия
Накануне.RuНа месте прорыва дамбы в Красноярском крае найден сейф с 18 кг золота
Следствие изъяло на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края сейф с 18 кг золота, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона. "Сейф изъят вместе с золотом сотрудниками правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства.
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«Обнаружено девять колб с неповреждёнными пломбами, предположительно, с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки, которые изъяты и приобщены к материалам уголовного дела», — говорится в сообщении пресс-службы.RT на русскомвчера в 03:48
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