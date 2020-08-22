На месте взрыва газа в Ярославле найден третий погибший
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С чего всё началось
Губернатор региона Дмитрий Миронов в свою очередь сообщил
, что поручил правительству Ярославской области принять все необходимые меры по эвакуации пострадавших и распорядился задействовать все экстренные службы города для устранения последствий ЧП.
Подробнее о событии
Оперативную информацию по взрыву на Батова можно узнать по номеру горячей линии
Первый Ярославскийвчера в 16:23