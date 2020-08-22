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ЯрNews
ЯрNews

На месте взрыва газа в Ярославле найден третий погибший

На четыре часа утра при взрыве газа погибло 3 человека.В источнике
С чего всё началось
Губернатор региона Дмитрий Миронов в свою очередь сообщил
, что поручил правительству Ярославской области принять все необходимые меры по эвакуации пострадавших и распорядился задействовать все экстренные службы города для устранения последствий ЧП.
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Взрывом в жилом доме в Ярославле повреждены 12 квартир

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Оперативную информацию по взрыву на Батова можно узнать по номеру горячей линии

Первый Ярославскийвчера в 16:23
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На месте взрыва газа в Ярославле найден третий погибший

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В Ярославле произошел взрыв в квартире четвертого этажа жилого дома

Ёлдашвчера в 12:57
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Взрыв газа в Ярославле: под завалами могут быть люди

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