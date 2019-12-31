Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНа место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты

В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии. По данным ВОЗ, за время эпидемии в 2002-2003 годах в материковом Китае от заболевания умерли около 350 человек, а общее число заболевших превысило 5 тысяч.
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с чего всё началось

В Китае распространяется неизвестная пневмония

В ведомстве подтвердили местным СМИ, что медики выясняют, к какому виду относится распространившееся заболевание, а больным проводится изолированное лечение. По данным властей, в декабре в Ухане было зафиксировано 27 случаев вирусной пневмонии, семь человек находятся в крайне тяжелом состоянии.
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Власти Китая заявили о распространении неизвестной пневмонии

Московский Комсомолецвчера в 22:42

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РБК01:12

В Китае распространилась пневмония неизвестного происхождения

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Комсомольская правдавчера в 23:06

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В Китае в декабре выявлено 27 случаев вирусной пневмонии

РИА Новостивчера в 23:57
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Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом

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Lenta.ru 02:40
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Суд в Словакии вынес первый приговор по делу об убийстве Куциака

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Дни.ру вчера в 04:37
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Индикатор 29 декабря в 14:05
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Политика

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Газета.Ru 01:32
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru вчера в 21:57
Культура

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РИА Новости вчера в 20:46
Происшествия

В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим двигателем

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает E1.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 01:54
Происшествия

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Россиянам вскоре будет доступен новый Chery Tiggo 8. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на китайский кроссовер появилось в базе Росстандарта.
Профиль вчера в 09:46
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Армия и оружие

Штаб «ООС» заявил о потерях украинских боевиков в Донбассе

В районе проведения боевых действий в Донбассе украинский боевик получил ранение.
ИА Новороссия вчера в 13:59
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Топ-10 достижений российской науки в 2019 году

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Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
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Общество

Японские адвокаты Карлоса Гона шокированы его бегством

Японские адвокаты бывшего руководителя альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона шокированы его бегством за границу, не знали о нем и по-прежнему хранят заграничные паспорта экс-менеджера.
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Чем удивят ученые в 2020 году: кадры черной дыры и «захват» Марса

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Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Тульской области

Восемь человек, по уточненным данным полиции, пострадали в понедельник вечером в результате опрокидывания автобуса, следовавшего по маршруту Москва - Новомосковск в Тульской области, ранее поступала информация о семи пострадавших.
ТАСС вчера в 14:34
Армия и оружие

Стали известны возможности нового российского комплекса ПВО «Гибка-С»

Появилась информация о возможностях нового комплекса противовоздушной обороны "Гибка-С", созданного в России.
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Спорт

Шубенков прокомментировал предложение ВФЛА о встрече

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Общество

В Латвии хотят ввести плату за общение на русском языке в компаниях

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии Эва Мартуза предложила сделать общение клиентов с работниками государственных и частных компаний на русском языке платным.
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О сюжете нового фильма о Гарри Поттере рассказали СМИ

Журналисты издания We Got This Covered выяснили, что покажут в продолжении фильмов о Гарри Поттере.
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Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ

Среди участников обмена пленными в Донбассе оказались четверо дончан, которым за годы в СИЗО Мариуполя удалось добиться от украинских властей возбуждения уголовных дел о пытках со стороны СБУ и батальона "Азов".
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Шоу-бизнес

Анастасия Макеева объяснила, почему не носит бюстгальтер

Анастасия Макеева отказалась от бюстгальтера, поскольку считает, что этот предмет нижнего белья негативно влияет на состояние женской груди.
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США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова

На снимке президент США Дональд Трамп сидит за столом в Овальном кабинете, а Лавров стоит рядом с ним.
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