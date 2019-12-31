В ведомстве подтвердили местным СМИ, что медики выясняют, к какому виду относится распространившееся заболевание, а больным проводится изолированное лечение. По данным властей, в декабре в Ухане было зафиксировано 27 случаев вирусной пневмонии, семь человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

с чего всё началось

В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии. По данным ВОЗ, за время эпидемии в 2002-2003 годах в материковом Китае от заболевания умерли около 350 человек, а общее число заболевших превысило 5 тысяч.

На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты

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