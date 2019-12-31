Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНа место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты

В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии. По данным ВОЗ, за время эпидемии в 2002-2003 годах в материковом Китае от заболевания умерли около 350 человек, а общее число заболевших превысило 5 тысяч.
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СМИ: новый вирус в Центральном Китае не является атипичной пневмонией

ТАСС03:23

В Китае регистрируют пневмонию неизвестного происхождения

Комсомольская правдавчера в 23:06

В Китае распространилась пневмония неизвестного происхождения

Известия00:28

В Китае зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии

Взгляд.рувчера в 23:15

В Китае зафиксировали 27 случаев пневмонии неизвестного происхождения

РБК01:12

Власти Китая заявили о распространении неизвестной пневмонии

Московский Комсомолецвчера в 22:42

В Китае в декабре выявлено 27 случаев вирусной пневмонии

РИА Новостивчера в 23:57
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Политика

Медведев признал газовый контракт с Украиной «компромиссом»

Газовый контракт, заключенный Россией и Украиной, является "компромиссом, который необходимо было найти", заявил глава правительства России Дмитрий Медведев.
Газета.Ru 03:36
Космос

Учеными раскрыта правда о загадочном явлении рядом с Землей

По словам исследователей, открытый ореол раскрывает правду, касающуюся загадочного явления, имеющего вид участка антиматерии в пределах Солнечной системы.
Территория новостей вчера в 12:22
Политика

США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова

Схожая ситуация наблюдается и в мировой экономике: раньше США говорили о главенстве конкуренции, сейчас они занимаются протекционизмом и политическим вмешательством в экономическую жизнь, вводят санкции, напомнила Захарова.
РИА Новости 01:52
Политика

Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями

Газета.Ru вчера в 23:22
Происшествия

Суд вынес приговор студенту, облившему кислотой девушек на Ставрополье

Суд Буденновска приговорил к пяти годам колонии студента колледжа Ш.М. Чапарова, который нападал с кислотой на девушек.
BFM.ru 03:45
Политика

Вовк, Николаев и Жилин получили звания народных артистов России

Телеведущая Ангелина Вовк, музыкант Сергей Жилин и композитор Игорь Николаев удостоены званий народных артистов России.
RT на русском 04:13
Шоу-бизнес

Пелагея пришла на новогоднюю елку с дочкой после объявления о разводе

Пелагея устроила для дочери настоящий праздник. На прошлой неделе стало известно, что певица Пелагея разводится с мужем Иваном Телегиным.
Экспресс газета 02:36
Фигурное катание

Рафаэль Арутюнян: «У нас половина фигуристов прыгает зубцовые прыжки с полной стопы»

Спорт-Экспресс 03:45
Происшествия

Два человека погибли в ДТП под Сыктывкаром

Авария с двумя погибшими произошла вечером 30 декабря на 13 километре автодороги Сыктывкар-Эжвинский район.
UsedCars.ru 04:08
Политика

Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 11:12
Культура

Охлобыстин назвал Асмус дурочкой из-за откровенной сцены в «Тексте»

Артист отметил, что шумиха вокруг откровенной сцены с Асмус в фильме "Текст" могла быть спровоцирована авторами ленты намеренно.
Газета.Ru 03:49
Общество

Ожидавший суда в Японии экс-глава Nissan уехал в Ливан

Интерфакс 00:43
Общество

Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ

Среди участников обмена пленными в Донбассе оказались четверо дончан, которым за годы в СИЗО Мариуполя удалось добиться от украинских властей возбуждения уголовных дел о пытках со стороны СБУ и батальона "Азов".
РИА Новости 29 декабря в 23:50
Театры

Виктор Рыжаков стал новым худруком театра «Современник»

Новым художественным руководителем театра «Современник» станет режиссер Виктор Рыжаков.
Вечерняя Москва вчера в 02:22
Здоровье

Нарколог дал советы по употреблению алкоголя в Новый год

Люди провожают старый год, потом встречают новый, вопрос только в том, какое количество алкоголя они употребляют в процессе.
РБК 04:02
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Вести.Ru вчера в 05:11
Экономика

Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году

2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
РБК 01:00
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Общество

МИД устроит вечеринку в стиле «Великого Гэтсби» на 2,5 млн рублей

Полит.ру вчера в 12:38
Космос

Женщина-астронавт NASA установила рекорд по пребыванию в космосе

Астронавт из Национального управления по астронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кристина Кох установила рекорд среди женщин по продолжительности пребывания в космосе в рамках одиночного полёта, сообщают «Известия».
UfacityNews.ru вчера в 08:55
Экономика

Bloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров

Совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин стал самым богатым за год российским миллиардером.
Газета.Ru вчера в 05:38
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на части устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Lenta.ru 03:56
Авто

Самый большой внедорожник от Volkswagen замечен на тестах

Компания Volkswagen готовит к дебюту новый флагманский внедорожник, построенный на базе Teramont.
Новые автомобили вчера в 05:36
Хоккей

Малкин вышел на третье место в сезоне НХЛ по показателю «очки за матч»

Форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин вышел на третье место в сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по показателю "очки за матч" (1,46), сообщается на официальном сайте турнира.
Газета.Ru 02:50
Общество

В США курсанты регулярно встречали инструктора нацистским приветствием

Группа курсантов, проходящих подготовку на курсах для тюремных надзирателей в Западной Вирджинии, "в знак уважения" регулярно встречала нацистским приветствием своего инструктора, которая считала себя "крутой как Гитлер", следует из доклада департамента штата по военным вопросам и общественной безопасности.
РИА Новости вчера в 21:22
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко смогла похудеть на 18 килограммов

Регина Тодоренко смогла похудеть на 18 килограммов Регина Тодоренко подвела итоги года.
Экспресс газета вчера в 03:25
Происшествия

В Коми собаки откопали труп без головы, сообщили СМИ

В Республике Коми собаки нашли обезглавленный труп мужчины, сообщает "Коми Онлайн". По данным портала, животные раскопали тело в снегу.
РИА Новости 02:50
Общество

В Латвии хотят ввести плату за общение на русском языке в компаниях

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии Эва Мартуза предложила сделать общение клиентов с работниками государственных и частных компаний на русском языке платным.
РИА Новости 02:19
Происшествия

Власти Казахстана рассматривают три версии крушения самолета в Алматы

Коммерсантъ 29 декабря в 23:51
Экономика

В России ограничат максимальный размер долга по кредитам

Максимальный размер задолженности по ссудам на срок до года не сможет быть больше самого долга более чем в 1,5 раза.
Lenta.ru 02:10
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