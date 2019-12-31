Происшествия
РИА НовостиНа место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии. По данным ВОЗ, за время эпидемии в 2002-2003 годах в материковом Китае от заболевания умерли около 350 человек, а общее число заболевших превысило 5 тысяч.
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Политика
Медведев признал газовый контракт с Украиной «компромиссом»
Газовый контракт, заключенный Россией и Украиной, является "компромиссом, который необходимо было найти", заявил глава правительства России Дмитрий Медведев.
Космос
Учеными раскрыта правда о загадочном явлении рядом с Землей
По словам исследователей, открытый ореол раскрывает правду, касающуюся загадочного явления, имеющего вид участка антиматерии в пределах Солнечной системы.
Политика
США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова
Схожая ситуация наблюдается и в мировой экономике: раньше США говорили о главенстве конкуренции, сейчас они занимаются протекционизмом и политическим вмешательством в экономическую жизнь, вводят санкции, напомнила Захарова.
Политика
Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями
Происшествия
Суд вынес приговор студенту, облившему кислотой девушек на Ставрополье
Суд Буденновска приговорил к пяти годам колонии студента колледжа Ш.М. Чапарова, который нападал с кислотой на девушек.
Политика
Вовк, Николаев и Жилин получили звания народных артистов России
Телеведущая Ангелина Вовк, музыкант Сергей Жилин и композитор Игорь Николаев удостоены званий народных артистов России.
Шоу-бизнес
Пелагея пришла на новогоднюю елку с дочкой после объявления о разводе
Пелагея устроила для дочери настоящий праздник. На прошлой неделе стало известно, что певица Пелагея разводится с мужем Иваном Телегиным.
Фигурное катание
Рафаэль Арутюнян: «У нас половина фигуристов прыгает зубцовые прыжки с полной стопы»
Происшествия
Два человека погибли в ДТП под Сыктывкаром
Авария с двумя погибшими произошла вечером 30 декабря на 13 километре автодороги Сыктывкар-Эжвинский район.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками Второй мировой войны.
Культура
Охлобыстин назвал Асмус дурочкой из-за откровенной сцены в «Тексте»
Артист отметил, что шумиха вокруг откровенной сцены с Асмус в фильме "Текст" могла быть спровоцирована авторами ленты намеренно.
Общество
Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ
Среди участников обмена пленными в Донбассе оказались четверо дончан, которым за годы в СИЗО Мариуполя удалось добиться от украинских властей возбуждения уголовных дел о пытках со стороны СБУ и батальона "Азов".
Театры
Виктор Рыжаков стал новым худруком театра «Современник»
Новым художественным руководителем театра «Современник» станет режиссер Виктор Рыжаков.
Здоровье
Нарколог дал советы по употреблению алкоголя в Новый год
Люди провожают старый год, потом встречают новый, вопрос только в том, какое количество алкоголя они употребляют в процессе.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Экономика
Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году
2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Общество
МИД устроит вечеринку в стиле «Великого Гэтсби» на 2,5 млн рублей
Космос
Женщина-астронавт NASA установила рекорд по пребыванию в космосе
Астронавт из Национального управления по астронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кристина Кох установила рекорд среди женщин по продолжительности пребывания в космосе в рамках одиночного полёта, сообщают «Известия».
Экономика
Bloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров
Совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин стал самым богатым за год российским миллиардером.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на части устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Авто
Самый большой внедорожник от Volkswagen замечен на тестах
Компания Volkswagen готовит к дебюту новый флагманский внедорожник, построенный на базе Teramont.
Хоккей
Малкин вышел на третье место в сезоне НХЛ по показателю «очки за матч»
Форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин вышел на третье место в сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по показателю "очки за матч" (1,46), сообщается на официальном сайте турнира.
Общество
В США курсанты регулярно встречали инструктора нацистским приветствием
Группа курсантов, проходящих подготовку на курсах для тюремных надзирателей в Западной Вирджинии, "в знак уважения" регулярно встречала нацистским приветствием своего инструктора, которая считала себя "крутой как Гитлер", следует из доклада департамента штата по военным вопросам и общественной безопасности.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко смогла похудеть на 18 килограммов
Регина Тодоренко смогла похудеть на 18 килограммов Регина Тодоренко подвела итоги года.
Происшествия
В Коми собаки откопали труп без головы, сообщили СМИ
В Республике Коми собаки нашли обезглавленный труп мужчины, сообщает "Коми Онлайн". По данным портала, животные раскопали тело в снегу.
Общество
В Латвии хотят ввести плату за общение на русском языке в компаниях
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии Эва Мартуза предложила сделать общение клиентов с работниками государственных и частных компаний на русском языке платным.
Происшествия
Власти Казахстана рассматривают три версии крушения самолета в Алматы
Экономика
В России ограничат максимальный размер долга по кредитам
Максимальный размер задолженности по ссудам на срок до года не сможет быть больше самого долга более чем в 1,5 раза.