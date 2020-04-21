Энергетика
BFM.ruСтоимость барреля нефти ушла в минус
Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
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Комментарии
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Происшествия
Глава отдела УВД по ЗАО Москвы скончался от коронавируса
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному административному округу Москвы полковник полиции Игорь Хвенько, сообщил источник ТАСС.
Вести.Ru 06:47
Общество
Несистемная оппозиция требует денег у правительства
Алексей Навальный и муниципальные депутаты составили свой список адресатов господдержки Представители несистемной оппозиции начали формулировать требования к российским властям, связанные с помощью гражданам и предпринимательскому сообществу в условиях пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 15:00
Общество
Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году
8 % предложили присоединить майские праздники к январским каникулам 2021 года, передаёт «РИА Новости».
Сиб.фм 04:59
Шоу-бизнес
Стало известно необычное имя дочери Данилы Козловского
Звёздная пара Ольги Зуевой и Данилы Козловского рассекретили имя новорождённой дочки. Малышка родилась в начале марта.
Вестник 08:21
Наука
Объяснена опасность коронавируса для людей с ожирением
Ученые из ОАЭ объяснили, почему у людей с ожирением заболевание коронавирусной инфекцией часто протекает в тяжелой форме.
Lenta.ru 13:09
Общество
Правительство расширило список сфер, наиболее пострадавших от COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, туда добавили деятельность зоопарков и музеев, соответствующее сообщение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 18 апреля в 08:18
Общество
В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом
В столице за сутки умерли 29 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 16:39
Здоровье
Новосибирский врач: к коронавирусу нельзя относиться как к чему-то простому
Новосибирск, 20 апреля 2020, 07:20 — REGNUM Нельзя относиться к коронавирусной инфекции как к чему-то простому и лёгкому, считает заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новосибирской инфекционной больницы №1 Александр Добровольский.
REGNUM 00:20
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Политика
Трамп выдвинул кандидатуру на пост посла США в Белоруссии
Американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру советника госсекретаря по Западной Европе и Евросоюзу Джули Фишер на пост посла США в Белоруссии, сообщила пресс-служба Белого дома.
RT на русском 17:09
Экономика
В список системообразующих предприятий России вошли 246 компаний
По итогам заседания правительственной комиссии утверждён список системообразующих предприятий России, в который, предварительно, вошли 246 компаний из 15 отраслей.
RT на русском 19:34
Кино
Премьера «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном отложена на осень 2021 года
ИА Красная Весна 14:39
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Происшествия
Огромный фонтан воды взвился над микрорайоном Владивостока (видео)
Фонтан воды в 10 метров высотой заливает микрорайон прямо в эти минуты, сообщают подписчики WhatsApp "Вести:Приморье"
ВЕСТИ: Приморье 21:46
Общество
В Кемеровской области жителей четырех территорий обязали носить маски
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв обязал жителей Краснобродского, Беловского, Мысковского городских округов и Беловского муниципального района носить маски и соблюдать дистанцию не менее 1,5 м.
Коммерсантъ 00:11
Общество
Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
RT на русском 07:42
Энергетика
Трамп заявил о намерении полностью заполнить резервы нефти США
Американский президент Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что текущие низкие цены на нефть позволяют США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища.
RT на русском 18:14
Политика
Путин рассказал о сдерживании распространения коронавируса
Президент России Владимир Путин рассказал о том, что в нашей стране удалось сдержать быстрое распространение коронавирусной инфекции.
Арбуз 11:44
Общество
Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой в Канаде
Американский президент Дональд Трамп выразил соболезнования народу Канады в связи со стрельбой в провинции Новая Шотландия, в результате которой погибли 18 человек.
RT на русском 21:43
Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
Экономика
Эксперты АКРА допустили падение ВВП России до 7,5% в 2020 году
Согласно базовому сценарию, если карантин повторится из-за новой вспышки заболевания, а среднегодовая цена на нефть составит $35 за баррель, ВВП упадет на 4-4,5% по итогам текущего года, но уже в 2021 году будет рост на 2-3%.
РБК 17:37
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru 12:03
Общество
Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть
Систему, которая, казалось, была заточена на максимальное извлечение выгоды – однако она в то же время оказалась неустойчивой и подверженной рискам, – пишет нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц.
Взгляд.ру 01:36
Здоровье
В Бурятии число заразившихся коронавирусом выросло до 125 человек
Число выявленных больных, зараженных коронавирусом в Бурятии, за сутки увеличилось на 10 человек и достигло 125, сообщает минздрав республики.
РИА Новости вчера в 22:56
Кино
Том Харди показал финальную битву «Венома» без спецэффектов
Культуромания 14:27
Политика
На Украине наградили бывшего эсэсовца
Как пишет strana.ua, в городе Калуш в Ивано-Франковской области ветерану 14-ой дивизии Ваффен СС "Галиция" Василю Наконечному вручили рыцарский крест.
Российская газета 02:40
Политика
РПЦ предложила аналогично ответить Чехии на снос памятника Коневу
Россия должна аналогичным образом ответить властям Чехии на демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, заявил архиерей Волокамский Русской православной церкви Иларион в эфире телеканала Россия 24.
iReactor вчера в 08:01