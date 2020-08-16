На митинге против Лукашенко в Минске собрались около 200 тысяч человек
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Не менее 200 тысяч человек пришли на митинг против президента Белоруссии Александра Лукашенко, который проходит в Минске, передает портал Tut.by. Как сообщается, они собрались у стелы "Минск — город-герой" на проспекте Победителей.В источнике
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