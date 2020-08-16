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Газета.Ru
Газета.Ru

На митинге против Лукашенко в Минске собрались около 200 тысяч человек

Не менее 200 тысяч человек пришли на митинг против президента Белоруссии Александра Лукашенко, который проходит в Минске, передает портал Tut.by. Как сообщается, они собрались у стелы "Минск — город-герой" на проспекте Победителей.В источнике
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Anews

Долой Лукашенко: на улицы Минска вышла рекордная толпа

Anews09:54
Газета.Ru

На митинге против Лукашенко в Минске собрались около 200 тысяч человек

Газета.Ru09:52
Life.ru

"Уходи!" В Минске десятки тысяч человек вышли с требованием отставки Лукашенко — видео

Life.ru09:25
КП - Беларусь

Фотофакт: белорусы на митинге за перемены у стелы в Минске 16 августа

КП - Беларусь09:34

Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
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Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новостивчера в 16:33
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Родившийся в Белоруссии комик из Comedy Club обратился к силовикам

«Хотел бы обратиться к представителям силовых структур как офицер, принимавший присягу: пожалуйста, остановите кровопролитие, прекратите насилие над собственным народом», — заявил Галыгин Галыгин призвал к созданию комитета, который стал бы вести переговоры с властью от имени демонстрантов.
ИА Красная Весна08:55
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