Общество

ИнтерфаксИнтерфаксНа митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.
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На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

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Акция в поддержку губернатора Фургала второй день идет в Хабаровске

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В Хабаровске завершилась третья несанкционированная акция в поддержку Фургала

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В Хабаровске второй день подряд митинговали в поддержку арестованного губернатора Фургала

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«Интерфакс»: на акции в поддержку Фургала в Хабаровске задержали четырех человек

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Второй день в Хабаровске продолжается несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Фургала

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Несанкционированные акции в поддержку Сергея Фургала продолжаются в Хабаровском крае

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