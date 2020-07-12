Общество
ИнтерфаксНа митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.
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Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъ 11 июля в 10:49
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Американский лидер Дональд Трамп отверг идею выводить США из НАТО.
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Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
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Президент Сербии опроверг причастность России к протестам в стране
Президент Сербии Александр Вучич заявил 12 июля, что у него нет никаких доказательств причастности России к демонстрациям в Белграде.
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Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
Общество
Песков назвал «безумцами» тех, кто отрицает эпидемию коронавируса
Люди, не верящие в коронавирус, кажутся как минимум невеждами, а в худшем случае - безумцами, такое мнение высказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в эфире канала Россия 1.
Аргументы и Факты вчера в 08:23
Общество
ПФР рассказал о надбавках к пенсиям за «советский» стаж работы
В Пенсионном фонде России (ПФР) дали разъяснение о том, как происходит расчет надбавки к пенсии, положенной за трудовой стаж, приобретенный во времена СССР.
Live24 11 июля в 07:35
Здоровье
Диетологи назвали якобы полезные продукты, которые не помогают похудеть
Обезжиренные кисломолочные продукты, которые считаются очень полезными, не несут в себе ничего хорошего.
Волга-Медиа вчера в 15:28
Армия и оружие
В Токио разместили модернизированные ракеты-перехватчики PAC-3 MSE
В Токио на военной базе Минобороны разместили модернизированные ракеты-перехватчики PAC-3 MSE, американского производства.
Актуальные Новости вчера в 13:39
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных
Более 1200 российских военнослужащих лечатся от новой коронавирусной инфекции в настоящее время, сообщил начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин.
РИА Новости вчера в 17:14
Происшествия
Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за несколько лет спел на публике
Paparazzi.ru вчера в 15:15
Общество
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Общество
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
Специалисты российского МГМУ имени Сеченова сообщили об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
RT на русском вчера в 06:50
Гаджеты
ASUS представила изогнутый игровой монитор VG27VQ линейки TUF
ASUS добавила еще один монитор в линейку TUF.
Игромания.ру вчера в 07:24
Культура
В Третьяковской галерее открылась выставка «Ненавсегда. 1968-1985»
Позади была выставка "Оттепель", а впереди еще будет собрание, которое посвящено временам перестройки.
Экономика сегодня 11 июля в 13:48
Здоровье
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REGNUM вчера в 04:05
Общество
Бабаян оценил заявление об увольнении ведущего ради продвижения сына
Главный редактор «Говорит Москва» Роман Бабаян в своем Telegram-канале 12 июля прокомментировал заявление ведущего Петра Кузнецова о неожиданном увольнении с радиостанции.
Известия вчера в 10:53
Общество
Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков
Потребителей в России освободили от оплаты установки приборов учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5–20 тысяч рублей.
BFM.ru вчера в 14:43
Здоровье
Число больных COVID в Забайкалье выросло после снятия ограничений
Количество больных коронавирусом в Забайкалье «подросло» после снятия второго этапа ограничений. Однако,в целом, по краю идёт снижение.
Zabnews.ru вчера в 23:38
Технологии
Эксперты рассказали, как придумать и не забыть надежный пароль
По словам главы представительства Avast в России и СНГ Алексея Федорова, идеальный пароль представляет собой комбинацию цифр, знаков препинания, прописных и строчных букв, а его длина - не менее 16 символов.
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Общество
Жители Хабаровска вечером устроили третье шествие в поддержку Фургала
В субботу шествия и митинги прошли в нескольких городах региона. МВД сообщило, что участие в стихийных акциях приняли до 12 тысяч человек.
RuNews24.ru вчера в 10:57
Авто
АвтоВАЗ запатентовал новый руль для моделей Lada
Российский автопроизводитель запатентовал новый мультируль для автомобилей Lada.
Газета DAILY 11 июля в 02:51
Автоспорт
Квят: гонка на Гран-при Штирии получилась фантастической для меня
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят считает, что провел фантастическую гонку на втором этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Штирии.
РИА Новости вчера в 14:04
Здоровье
Одна пациентка с коронавирусом скончалась в Кузбассе
ФАН вчера в 02:05
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM вчера в 10:47
Здоровье
В Минздраве оценили возможность второй волны эпидемии коронавируса
В России еще сохраняется риск распространения коронавируса, поэтому гражданам страны по-прежнему следует соблюдать меры личной безопасности, следуя санитарным правилам.
Газета.Ru вчера в 14:46
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Армия и оружие
«НГ»: в Ливии на вооружении ЧВК «Вагнер» стоят «Щуки»
Недвижимость.RU вчера в 06:07
Политика
Экзитпол: Анджей Дуда побеждает на президентских выборах в Польше
Баллотирующийся на второй срок действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает во втором туре выборов главы государства.
ТАСС вчера в 17:13