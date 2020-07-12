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ИнтерфаксИнтерфакс

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.В источнике
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В Хабаровске завершилась третья несанкционированная акция в поддержку Фургала

ТАССвчера в 11:28

Третья несогласованная акция в поддержку Фургала прошла в Хабаровске

Известиявчера в 12:45

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Интерфаксвчера в 11:51

Второй день хабаровского протеста: первые задержания и первый ночной митинг

Байкал24вчера в 15:42

Полиция задержала четырех человек на акции в поддержку Фургала в Хабаровске

Коммерсантъвчера в 12:49

На взятие Фургала. Кремль сделал губернатору такую рекламу, о которой бывший торговец металлоломом не мог и мечтать

Новая газетавчера в 10:17

СМИ сообщили о задержании четырех человек на акции в поддержку Фургала

РБКвчера в 12:46
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Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по одному из самых громких уголовных дел последних лет — убийстве 2 года назад в Москве тремя сестрами Хачатурян своего отца Михаила.
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Коммерсантъ17:06
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В Судане отменили смертную казнь за вероотступничество

По новым законам отменена не только смертная казнь за вероотступничество, но разрешается употребление алкоголя для суданских христиан, запрещается порка в качестве наказания, а также запрещаются калечащие операции на женских половых органах.
ИА Красная Веснавчера в 14:04
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SpaceX вновь перенесла запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink

Ракета Falcon-9 частной космической компании Space-X предпринимателя Илона Маска должна доставить на орбиту очередную партию из 57 мини-спутников, которые станут частью проекта развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Эхо Москвывчера в 00:09
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Президент Сербии опроверг сообщения о причастности России к протестам

Президент Сербии Александр Вучич назвал бессмысленными протесты в Белграде, начавшиеся во вторник после объявления в столице страны комендантского часа в связи с пандемией коронавируса.
Российская газета20:50
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