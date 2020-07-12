Общество
ИнтерфаксНа митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.
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Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
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Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят считает, что провел фантастическую гонку на втором этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Штирии.
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Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
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Источник "Ъ", знакомый с расстановкой сил в регионе, считает, что шансы на губернаторство также есть и у заместителя господина Фургала Юрия Золочевского.
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Режиссер Александр Сокуров поделился мнением о президенте России Владимире Путине, рассказав, насколько тот осведомлен о ситуации в стране, включая воровство среди олигархов.
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«Краснодар» разгромил «Урал» в чемпионате России по футболу
Победа позволила "Краснодару" набрать 48 очков и при игре в запасе вернуться на третье место в турнирной таблице.
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ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире
За последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
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Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Общество
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Энтузиасты собрали $415 тысяч на духи с ароматом космоса
Уже более 9500 человек собрали почти $416 тысяч, чтобы донести до масс Eau de Space, духи, которые, как утверждает кампания, пахнут космосом.
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WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
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Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
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Гендиректор ФК «Локомотив» показал неприличный жест болельщикам
Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе показал неприличный жест фанату команды во время матча против «Уфы».
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Бывшие футболисты «Спартака» Роман Широков и Евгений Ловчев отреагировали спорный момент в матче между «Сочи» и «красно-белыми», который состоялся в 28-м туре российской Премьер-лиги.
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