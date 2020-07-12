Общество

ИнтерфаксИнтерфаксНа митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.
Читать в источнике
Комментировать4,4K

Подробнее о событии

СМИ сообщили о задержании четырех человек на акции в поддержку Фургала

РБК12:46

Третья несогласованная акция в поддержку Фургала прошла в Хабаровске

Известия12:45

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Интерфакс11:51

В Хабаровске завершилась третья несанкционированная акция в поддержку Фургала

ТАСС11:28

Полиция задержала четырех человек на акции в поддержку Фургала в Хабаровске

Коммерсантъ12:49

В Хабаровском крае нельзя допустить массовых беспорядков

Хабаровский край сегодня19:15

Не смотря на ночь, которая давно наступила в Хабаровске, люди по прежнему не уходят от здания краевого правительства

Эхо Москвы15:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 19:33, Ашберн
Единоборства

Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

ODDS.ru 00:19
2
Технологии

Названы три причины, по которым человек может избежать COVID

Некоторые люди могут избежать коронавирус, несмотря на контакт с заболевшим.
URA.Ru 18:52
Общество

ПФР рассказал о надбавках к пенсиям за «советский» стаж работы

Как сообщает ToDay News Ufa, в Пенсионном фонде России рассказали, как пенсионера могут получить надбавки за трудовой стаж, полученный еще при СССР.
ToDay News Ufa 10 июля в 15:14
162
Спорт

Ubisoft подтвердила дату релиза Assassin’s Creed Valhalla

REGNUM 16:41
2
Шоу-бизнес

Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера

Сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин женится на дочери миллиардера и актрисе Николе Пельтц.
РИА Новости 11:20
14
Происшествия

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия вчера в 00:47
533
Автоспорт

Квят: гонка на Гран-при Штирии получилась фантастической для меня

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят считает, что провел фантастическую гонку на втором этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Штирии.
РИА Новости 14:04
Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
3,4K
Политика

Отставка Сергея Фургала может состояться уже на этой неделе

Источник "Ъ", знакомый с расстановкой сил в регионе, считает, что шансы на губернаторство также есть и у заместителя господина Фургала Юрия Золочевского.
Коммерсантъ 15:52
54
Общество

МВД назвало организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

RuNews24.ru вчера в 20:33
9,1K
Культура

Картина Роя Лихтенштейна продана на аукционе Christie’s за $46 млн

ToDay News Ufa 16:47
5
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на корабле в США выросло до 21

REGNUM 19:00
50
Гаджеты

NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX

Китайские источники сообщили, что NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX.
Ferra 10:31
47
Политика

В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений

«Насильно мил не будешь, но выход Украины из минского комплекса мер очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве», – ответил представитель главы государства на вопрос о готовности России к выходу Украины из Минских договоренностей.
Взгляд.ру 08:04
3
Политика

Явка во втором туре президентских выборов в Польше превысила 24%

Известия 09:53
231
Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

Режиссер Александр Сокуров поделился мнением о президенте России Владимире Путине, рассказав, насколько тот осведомлен о ситуации в стране, включая воровство среди олигархов.
Lenta.ru 08:44
45
Политика

В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну

Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
RT на русском 10 июля в 20:52
3
Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Известия 14:49
1,5K
Космос

SpaceX вновь перенесла запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink

Эхо Москвы 00:09
8
Футбол

«Краснодар» разгромил «Урал» в чемпионате России по футболу

Победа позволила "Краснодару" набрать 48 очков и при игре в запасе вернуться на третье место в турнирной таблице.
Интерфакс-Спорт 15:31
Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире

За последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
РИА Новости 17:29
87
Политика

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
2K
Общество

В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса

Специалисты российского МГМУ имени Сеченова сообщили об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
RT на русском 06:50
1,3K
Космос

Энтузиасты собрали $415 тысяч на духи с ароматом космоса

Уже более 9500 человек собрали почти $416 тысяч, чтобы донести до масс Eau de Space, духи, которые, как утверждает кампания, пахнут космосом.
Srnsk 10 июля в 09:50
26
Энергетика

WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году

Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 10 июля в 03:13
1,6K
Общество

Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19

Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
1,5K
Политика

Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг

Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM 10:47
176
Футбол

Гендиректор ФК «Локомотив» показал неприличный жест болельщикам

Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе показал неприличный жест фанату команды во время матча против «Уфы».
Известия 17:52
Футбол

Широков и Ловчев назвали чистым пенальти в матче «Сочи» и «Спартака»

Бывшие футболисты «Спартака» Роман Широков и Евгений Ловчев отреагировали спорный момент в матче между «Сочи» и «красно-белыми», который состоялся в 28-м туре российской Премьер-лиги.
ProstoProSport 12:46
Армия и оружие

ДНР: ВСУ за сутки 3 раза нарушили режим прекращения огня

Сегодня.ру 04:24
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Фургала Больше новостей по теме
Главное