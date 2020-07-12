Происшествия
ИнтерфаксНа митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.
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NASA планирует собирать лунный реголит для превращения в кислород
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