В Минске проходит акция протеста оппозиции
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Минск, 6 сентября 2020, 17:51 — REGNUM В столице Белоруссии Минске проходит акция протеста оппозиции, сообщает портал Tut.by. Перед началом акции милиция перекрыла центральные площади Минска, а центральные станции метро закрыли на вход и на выход.В источнике
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