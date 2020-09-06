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REGNUM
REGNUM

В Минске проходит акция протеста оппозиции

Минск, 6 сентября 2020, 17:51 — REGNUM В столице Белоруссии Минске проходит акция протеста оппозиции, сообщает портал Tut.by. Перед началом акции милиция перекрыла центральные площади Минска, а центральные станции метро закрыли на вход и на выход.В источнике
Подробнее о событии
Эхо Москвы

В «Марше единства», по оценкам «Интерфакс» и Tut.by, приняли участие более 100 тысяч человек

Эхо Москвывчера в 14:03
Дождь

«ХОМОН», ОМОН и проливной дождь: как прошел «Марш единства» в Минске. Фоторепортаж Дождя

Дождьвчера в 13:51
RT на русском

В Минске прошла акция протеста оппозиции

RT на русскомвчера в 07:30
РБК

СМИ оценили число протестующих в Минске в 100 тыс. человек

РБКвчера в 11:19
Комсомольская правда

В Минске проходит несанкционированная акция протеста

Комсомольская правдавчера в 08:50
REGNUM

В Минске проходит акция протеста оппозиции

REGNUMвчера в 10:51
URA.Ru

В центр Минска стягивают автозаки и колонны БТР. Площади города обнесли колючей проволокой

URA.Ruвчера в 05:27
КП - Беларусь

Фотофакт. В Минске, Бресте, Гродно, Витебске и Гомеле люди вышли на «Марш единства»

КП - Беларусьвчера в 07:58

В Свердловской области локализован пожар на промышленной площадке

Крупный пожар на промышленной площадке в Свердловской области был локализован на площади 1000 кв. м. "Площадь пожара предварительно составляет около 1000 квадратных метров", — цитирует РИА Новости МЧС России.
RT на русском22:20
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Обвинение опровергло заявление адвоката Ефремова о компромате

Адвокат потерпевших по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова Анна Бутырина опровергла сообщения о том, что она якобы предлагала деньги за привлечение защитника артиста Эльмана Пашаева к уголовной ответственности.
Известия17:22
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Кипрская газета назвала имена 34 владельцев «золотых паспортов»

Многие российские, украинские и сирийские предприниматели, которые относились к группе лиц "повышенного риска", находились под следствием или чей бизнес подпадал под санкции или административные штрафы, получили вместе с членами своих семей гражданство Республики Кипр в обмен на инвестиции в 2008-2012 годах.
ТАСС22:28
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Черная вдова в сольном фильме будет изображена феминисткой

Вдобавок киношники сделали хитрых ход: несмотря на то, что в фильме «Мстители: Финал» Черная вдова погибает, в новой картине произойдет фактическая передача ее имени и образа от Наташи Романовой к Елена Беловой — новой героине, которую играет Флоренс Пью.
Телепрограмма4 сентября в 05:13
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Netflix намерен привлечь Джейсона Момоа в приквел «Ведьмака»

Актер Джейсон Момоа, известный по роли Кхала Дрого в сериале "Игра престолов", может сыграть в новом шестисерийном фильме по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru4 сентября в 01:30
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