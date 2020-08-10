В Костромской области реализуют инвестпроект за 88 миллиардов рублей
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Стоимость проекта оценивается в 88 млрд рублей, это 2,5 годовых бюджета Костромской области. Договоренности о реализации беспрецедентного по объёмам инвестиционного проекта достигнуты после ряда рабочих встреч губернатора Костромской области Сергея Ситникова с руководством группы «Интер РАО».В источнике
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В Костромской области реализуют инвестпроект за 88 миллиардов рублей
Аргументы и Факты - Владимир08:41