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Dorinfo.ru
Dorinfo.ru

На модернизацию дорожной сети в Приморье выделили 10 млрд рублей

На модернизацию дорожной сети в Приморском крае выделили 10 млрд рублей из краевого бюджета.В источнике
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Коммерсантъ

Кожемяко предложил снять ограничения по объему заимствований регионов Дальнего Востока

Коммерсантъвчера в 03:53
ДВ-РОСС

Губернатор Приморья попросил у премьер-министра денег из федерального бюджета

ДВ-РОСС19:28
PrimaMedia.ru

Кожемяко обратился к Мишустину за дополнительными деньгами на дольщиков, мусор и мосты

PrimaMedia.ruвчера в 05:53
Российская газета

В Приморье проблемы обманутых дольщиков могут решить к 2022 году

Российская газетавчера в 04:56
Владивосток-Новости

Олег Кожемяко вспомнил былые времена в Амурской области

Владивосток-Новости22:56
ТАСС

Кожемяко попросил Мишустина создать программу для инвесторов в сфере переработки отходов

ТАССвчера в 03:59
Интерфакс - Россия

Программу поддержки сферы переработки ТБО просят разработать в Приморье

Интерфакс - Россиявчера в 04:09

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг
REGNUM05:56
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«Наполи» может заменить Кулибали Джикией

Четвертьфиналист Лиги чемпионов сезона-2019/20 рассматривает возможность заключить контракт с защитником московского «Спартака» из-за предполагаемого трансфера Калиду Кулибали в «Манчестер Сити».
ODDS.ru05:41

СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию в Белоруссии 33 россиян

Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла свою причастность к операции по задержанию в Белоруссии 33 россиян, которых в Минске назвали сотрудниками иностранной частной военной компании.
ТАСС06:08
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Российский космонавт с МКС заснял НЛО

Находящийся на Международной космической станции (МКС) российский космонавт Иван Вагнер в ходе наблюдения за полярным сиянием (авророй) заснял над Южным полушарием Земли пять неопознанных летающих объектов (НЛО).
Lenta.ru07:50
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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Лукашенко пообещал обеспечить белорусскую оппозицию метлами и лопатами

Обеспечить участников незаконных органов для захвата власти в Белоруссии метлами и лопатами пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, сообщает «Sputnik Беларусь».
ИА Красная Весна06:38
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«Санкт-Петербургская биржа» начнет торги акциями германских компаний

"Санкт-Петербургская биржа" сообщила, что запускает рынок европейских ценных бумаг и с 21 августа начнет торги акциями пяти германских компаний с суммарной рыночной капитализацией 123,98 млрд евро.
Интерфакс07:27