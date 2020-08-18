На модернизацию дорожной сети в Приморье выделили 10 млрд рублей
На модернизацию дорожной сети в Приморском крае выделили 10 млрд рублей из краевого бюджета.В источнике
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Программу поддержки сферы переработки ТБО просят разработать в Приморье
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