Экономика
Российская газетаНа модернизацию общественного транспорта потребуется 2 трлн рублей
На обновление городского транспорта по всей стране необходимо 2,1 триллиона рублей инвестиций, подсчитали в ВЭБ.
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с чего всё началось
ВЭБ.РФ планирует обновить транспорт российских городов на 2 трлн руб. Как выяснил "Ъ", правительство обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта. Ее инициатором стал ВЭБ.РФ, который рассчитывает получить под это средства ФНБ.Коммерсантъ12 сентября в 19:13
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ВЭБ.РФ планирует обновить транспорт российских городов на 2 трлн рублей
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