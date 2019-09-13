ВЭБ.РФ планирует обновить транспорт российских городов на 2 трлн руб. Как выяснил "Ъ", правительство обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта. Ее инициатором стал ВЭБ.РФ, который рассчитывает получить под это средства ФНБ.

с чего всё началось

На обновление городского транспорта по всей стране необходимо 2,1 триллиона рублей инвестиций, подсчитали в ВЭБ.

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