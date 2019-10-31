Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правдаНа модернизацию первичного звена медицины выделят 550 млрд рублей

На модернизацию первичного звена здравоохранения российские власти выделят дополнительно 550 миллиардов рублей на пять лет. Об этом сообщил первый вице-премьер Антон Силуанов.
Читать в источнике
Комментировать
Владимир Путин
Для финансирования мер по модернизации первичного звена на три года, начиная с 2020, предусмотрено 150 млрд рублей. Дополнительных средств. По 50 млрд в год. Добавлю, что эта сумма оценивается как достаточная для начального периода модернизации во втором полугодии 2020 года.
— Владимир ПутинRambler News Service вчера в 08:41

Подробнее о событии

Здравоохранение пролечат бюджетом

Коммерсантъвчера в 15:57

На модернизацию первичного звена медицины выделят 550 млрд рублей

Комсомольская правдавчера в 12:36

Модернизация первичного звена здравоохранения обойдется в 150 млрд рублей

Телеканал 360°вчера в 08:38

Расходы на модернизацию первичного звена здравоохранения увеличат на 550 млрд рублей

ТАССвчера в 11:43

90% модернизации первичного звена здравоохранения профинансируют из федерального бюджета

Rambler News Serviceвчера в 13:34

На модернизацию первичного звена медицины выделят еще 550 млрд рублей

Известиявчера в 12:06

На модернизацию первичного звена здравоохранения планируется потратить 150 млрд рублей

Интерфакс - Россиявчера в 08:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 19:14, Вашингтон
Религия

Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу

Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
Фома 17:27
Гаджеты

Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото

В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.
MobiDevices 04:53
Здоровье

В Архангельской области упростили получение госуслуг для инвалидов

В региональном парламенте в первом чтении принят законопроект, который упростит порядок получения ряда государственных и муниципальных услуг Например, налоговой льготы по транспортному налогу или бесплатной юридической помощи.
Медиапортал Правда Севера вчера в 08:31
Происшествия

Британская полиция назвала погибших в грузовике 39 человек вьетнамцами

Помощник начальника полиции графства Эссекс, Англия, Тим Смит рассказал, что найденные в грузовике 39 человек были вьетнамцами.
Lenta.ru 17:58
Общество

В Петербурге запустят первый в РФ трамвай на водородном топливе

По петербургскому Московскому проспекту запустят первый в стране трамвай, работающий на водородных топливных элементах.
Давыдов.Индекс 05:57
Шоу-бизнес

Рудковская рассказала о конфликте с Плющенко

Известный продюсер Яна Рудковская призналась, что поссорилась со своим супругом Евгением Плющенко.
News.ru вчера в 16:33
Политика

Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей

Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Футбол

Заметившие камеру запасные «Зенита» рассмешили фанатов

Lenta.ru вчера в 13:09
Фигурное катание

Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике

Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
Ugpressa.ru 04:24
Единоборства

Боксер Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом

Отмечается, что чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации в весовой категории до 79,38 кг Ковалев не смог уложиться в вес перед поединком против мексиканского бойца.
РЕН ТВ 18:54
Кино

Федор Добронравов рассказал о новом сезоне «Сватов»

Известный российский актер Федор Добронравов заявил, что продолжение популярного сериала «Сваты» выйдет на экраны в 2020 году.
Ugpressa.ru 30 октября в 10:33
Единоборства

Макгрегор потребовал от UFC пояс «самого жесткого ублюдка»

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор потребовал от UFC сделать ему личный пояс «самого жесткого ублюдка».
Sportbox.RU 17:00
Хоккей

Шестеркин признан вратарем месяца в АХЛ

Российский вратарь Игорь Шестеркин, выступающий в АХЛ за «Хартфорд Вулф Пэк» (фарм-клуб «Нью-Йорк Рейнджерс»), признан лучшим вратарем лиги в октябре.
Sport24.ru 15:27
Киберспорт

Blizzard представила Overwatch 2

Ранее в рамках события компания представила Diablo 4, а также новые дополнения для World of Warcraft и Hearthstone.
CyberSport.ru 15:17
Политика

Депутат Рады расплакалась на заседании

РИА Новости 03:37
Спорт

Спортсмены из стран ЕАЭС перестанут быть легионерами

Ранее легионерами уже перестали считаться спортсмены из Беларуси — в ноябре 2018 года такое решение было принято в хоккее.
Союзное Вече вчера в 11:04
Армия и оружие

Лавров назвал аль-Багдади порождением США

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал лидера террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади "порождением США", об этом он заявил в интервью программе "Международное обозрение" на канале "Россия 24".
РИА Новости 16:13
Культура

Майкл Джексон вновь возглавил список самых богатых мертвецов

Скончавшийся летом 2009-го американский "король поп-музыки" Майкл Джексон продолжает оставаться самым преуспевающим музыкантом из числа усопших деятелей культуры.
Российская газета вчера в 05:39
Общество

В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

Lenta.ru 13:54
Космос

Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную

Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.
REGNUM вчера в 21:56
Политика

Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО

Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
Вести.Ru 09:20
Происшествия

Российский пилот дал девушке «порулить» самолетом

Lenta.ru 10:15
Гаджеты

XFX предлагает бесплатную замену Radeon RX 5700 XT THICC II на новую ревизию

Представитель XFX объявил, что в новых видеокартах RX 5700 XT THICC II тоже внесены эти конструктивные корректировки.
3DNews 04:10
Шоу-бизнес

Михалкова впервые показала лицо сына от Гигинеишвили

Младшая дочь Никиты Михалкова Надежда никогда не показывала лиц своих детей, шестилетнего Ивана и восьмилетней Нины.
Телепрограмма вчера в 05:17
Общество

Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий

Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 11:15
Общество

Минстрой России впервые представил индекс качества городской среды

Индекс качества городской среды впервые опубликовало Министерство строительства первый в России.
REGNUM 18:57
Хоккей

«Калгари» одолел «Нэшвилл» в матче НХЛ

Inc-news.ru 02:36
Политика

Экс-конгрессмен США Бето О`Рурк заявил о выходе из президентской гонки

Бывший член Палаты представителей Конгресса США от Техаса Бето О`Рурк (кандидат от Демократической партии) заявил в о выходе из президентской гонки.
Коммерсантъ 18:55
Наука

Новое лекарство от рака убивает в 20 раз больше опухолевых клеток, чем другие препараты

Pravda.Ru вчера в 11:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное