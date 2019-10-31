Общество
Комсомольская правдаНа модернизацию первичного звена медицины выделят 550 млрд рублей
На модернизацию первичного звена здравоохранения российские власти выделят дополнительно 550 миллиардов рублей на пять лет. Об этом сообщил первый вице-премьер Антон Силуанов.
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Для финансирования мер по модернизации первичного звена на три года, начиная с 2020, предусмотрено 150 млрд рублей. Дополнительных средств. По 50 млрд в год. Добавлю, что эта сумма оценивается как достаточная для начального периода модернизации во втором полугодии 2020 года.
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Модернизация первичного звена здравоохранения обойдется в 150 млрд рублей
Телеканал 360°вчера в 08:38
90% модернизации первичного звена здравоохранения профинансируют из федерального бюджета
Rambler News Serviceвчера в 13:34
На модернизацию первичного звена здравоохранения планируется потратить 150 млрд рублей
Интерфакс - Россиявчера в 08:21
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