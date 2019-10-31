Общество
ВекМодернизация первичного звена медицины обойдется в 550 млрд рублей
В 2020–2024 годах регионы РФ получат около 550 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения — вопрос об этом рассматривался на заседании президиума Госсовета у Владимира Путина. Кабмин согласовал ориентировочную смету реформирования учреждений здравоохранения первичного уровня.
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Для финансирования мер по модернизации первичного звена на три года, начиная с 2020, предусмотрено 150 млрд рублей. Дополнительных средств. По 50 млрд в год. Добавлю, что эта сумма оценивается как достаточная для начального периода модернизации во втором полугодии 2020 года.
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Модернизация первичного звена здравоохранения обойдется в 150 млрд рублей
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На модернизацию первичного звена здравоохранения планируется потратить 150 млрд рублей
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