Общество
ИзвестияНа модернизацию первичного звена медицины выделят еще 550 млрд рублей
На модернизацию первичного звена здравоохранению в течение ближайших пяти лет дополнительно выделят 550 млрд рублей. Об этом 31 октября заявил министр финансов Антон Силуанов. «Это дополнительно к тому, что есть в бюджете, начиная со следующего года», — приводит его слова ТАСС.
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Позиция губернаторов, которая была определена с учетом двухдневной дискуссии по необходимости выделения ресурсов на модернизацию первичного звена, совпадает с оценками правительства. Это порядка 550 млрд рублей на пять лет. Это дополнительно к тому, что есть, начиная со следующего года.
— Антон Силуанов, российский экономистБудущее России. Национальные проекты вчера в 11:41
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Модернизация первичного звена здравоохранения обойдется в 150 млрд рублей
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С.Собянин: Москва раньше других регионов начинает программу модернизации первичного звена здравоохранения
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