Общество

ИзвестияИзвестияНа модернизацию первичного звена медицины выделят еще 550 млрд рублей

На модернизацию первичного звена здравоохранению в течение ближайших пяти лет дополнительно выделят 550 млрд рублей. Об этом 31 октября заявил министр финансов Антон Силуанов. «Это дополнительно к тому, что есть в бюджете, начиная со следующего года», — приводит его слова ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать
Владимир Путин
Для финансирования мер по модернизации первичного звена на три года, начиная с 2020, предусмотрено 150 млрд рублей. Дополнительных средств. По 50 млрд в год. Добавлю, что эта сумма оценивается как достаточная для начального периода модернизации во втором полугодии 2020 года.
— Владимир ПутинRambler News Service вчера в 08:41

Подробнее о событии

Здравоохранение пролечат бюджетом

Коммерсантъвчера в 15:57

Модернизация первичного звена здравоохранения обойдется в 150 млрд рублей

Телеканал 360°вчера в 08:38

С.Собянин: Москва раньше других регионов начинает программу модернизации первичного звена здравоохранения

Агентство Москвавчера в 12:00

Расходы на модернизацию первичного звена здравоохранения увеличат на 550 млрд рублей

ТАССвчера в 11:43

90% модернизации первичного звена здравоохранения профинансируют из федерального бюджета

Rambler News Serviceвчера в 13:34

На модернизацию первичного звена медицины выделят еще 550 млрд рублей

Известиявчера в 12:06

На модернизацию первичного звена здравоохранения планируется потратить 150 млрд рублей

Интерфакс - Россиявчера в 08:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 00:20, Ашберн
Происшествия

В Кузбассе застрелили бывшего мэра Киселевска

РБК вчера в 23:19
Наука

Обнаружен полезный эффект холестерина

Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Телеканал 360° вчера в 12:57
Общество

Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России

С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".
Газета.Ru вчера в 17:46
Кино

Составлен рейтинг лучших хорроров десятилетия

Лучшие хорроры определяли сами зрители. За основу брали их оценки на сайте проекта за последние 10 лет.
Комсомольская правда вчера в 00:35
Происшествия

Южнокорейский вертолёт упал у берегов островов в Японском море

Южнокорейский вертолёт упал у берегов островов Токто в Японском море. Об этом информирует агентство «Рёнхап».
RT на русском вчера в 20:12
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 30 октября в 14:04
Происшествия

В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета

В Екатеринбурге задержали мужчину 1982 года рождения, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут.
РБК вчера в 14:46
Шоу-бизнес

Бывшая жена Светлакова рассказала о разводе с ним

Юлия опубликовала изображение, состоящее из двух снимков себя разных временных периодов. @julia_vasileva_ya Слева Юлия в настоящее время, справа — во время брака со Светлаковым Она отметила: Единственное к чему я стремилась это, наконец-то, полюбить себя и открыть в себе этот источник.
Рамблер вчера в 00:38
Общество

Небензя назвал избиение российского дипломата в Косово «шокирующим»

Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.
РИА Новости вчера в 18:35
Политика

Депутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании

Российская газета вчера в 20:55
Гаджеты

Смартфоны Redmi K20 Pro получат обновление до MIUI 11

В Китае Redmi K20 Pro обновили до MIUI 11 ещё две недели назад. Теперь глобальную версию прошивки начали получать в Индии.
Профиль 30 октября в 01:20
Фигурное катание

Загитова представила новый показательный номер

Чемпионат вчера в 11:58
Происшествия

Мужчина зарезал ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре

Днём в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа, — сообщил СКР.
News.ru вчера в 09:20
Единоборства

Российские бойцы осудили Макгрегора за слова о Дагестане

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор устроил переполох во время своего визита в Россию.
Газета.Ru вчера в 14:55
Политика

Зеленскому посоветовали задуматься о реинтеграции Украины в РФ

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому заняться восстановлением отношений с Россией и забыть о попытках «реинтеграции» Крыма.
News.ru вчера в 00:57
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»

Центробанк с 1 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского «Эксперт Банка».
Коммерсантъ вчера в 23:15
Хоккей

Канадский хоккеист за минуту уложил на лед двух россиян

На четвертой минуте матча Хант применил силовой прием против российского защитника Дениса Баранцева и повалил его на лед.
Lenta.ru вчера в 13:48
Гаджеты

Начался международный бета-тест EMUI 10

Бета-тест EMUI 10 стартовал в Китае около недели назад. Рассматриваемая оболочка создана на базе новейшей операционной системы Android 10.
Дни24 вчера в 21:00
Кино

Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети

Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".
Народные новости вчера в 22:14
Игры

Возвращение к истокам: Diablo IV будет похожа на вторую часть франшизы

Геймер с ником PracticalBrush12 поделился первыми подробностями предстоящей Diablo IV.
REGNUM вчера в 08:56
Единоборства

Тайсон Фьюри дебютировал в рестлинге и одержал победу над Строумэном

Sport24.ru вчера в 16:26
Шоу-бизнес

Рудковская поправилась из-за гормональной терапии

На презентации нового шоу Яна Рудковская призналась, что поправилась. И на это есть серьезная причина.
Дни.ру вчера в 01:39
Гаджеты

Изображение складного смартфона Motorola RAZR появилось в Сети

В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.
Актуальные Новости вчера в 14:00
Кино

Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»

Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
Piter.tv вчера в 14:46
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК 30 октября в 22:36
Политика

Госдеп согласился опубликовать документы по Украине

Госдепартамент по требованию суда согласился опубликовать документы, которые связаны с адвокатом американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани и с политикой администрации США в отношении Украины, пишет газета Hill со ссылкой на заявление.
РИА Новости вчера в 20:38
Футбол

Футболисты сборной России посоветовали фильмы ужасов в честь Хеллоуина

Футболисты сборной России в преддверии Хеллоуина посоветовали болельщикам свои любимые фильмы ужасов.
Чемпионат вчера в 17:24
Политика

Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов

Известия вчера в 23:10
Происшествия

В Волгограде мужчина отрезал головы жене и матери

V1.ru вчера в 04:58
Политика

Путин рассказал анекдот про бабушку

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru вчера в 07:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное