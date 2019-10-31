Для финансирования мер по модернизации первичного звена на три года, начиная с 2020, предусмотрено 150 млрд рублей. Дополнительных средств. По 50 млрд в год. Добавлю, что эта сумма оценивается как достаточная для начального периода модернизации во втором полугодии 2020 года.

На модернизацию первичного звена здравоохранению в течение ближайших пяти лет дополнительно выделят 550 млрд рублей. Об этом 31 октября заявил министр финансов Антон Силуанов. «Это дополнительно к тому, что есть в бюджете, начиная со следующего года», — приводит его слова ТАСС.

На модернизацию первичного звена медицины выделят еще 550 млрд рублей

Наука Обнаружен полезный эффект холестерина Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.

Общество Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".

Кино Составлен рейтинг лучших хорроров десятилетия Лучшие хорроры определяли сами зрители. За основу брали их оценки на сайте проекта за последние 10 лет.

Происшествия Южнокорейский вертолёт упал у берегов островов в Японском море Южнокорейский вертолёт упал у берегов островов Токто в Японском море. Об этом информирует агентство «Рёнхап».

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Происшествия В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета В Екатеринбурге задержали мужчину 1982 года рождения, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут.

Шоу-бизнес Бывшая жена Светлакова рассказала о разводе с ним Юлия опубликовала изображение, состоящее из двух снимков себя разных временных периодов. @julia_vasileva_ya Слева Юлия в настоящее время, справа — во время брака со Светлаковым Она отметила: Единственное к чему я стремилась это, наконец-то, полюбить себя и открыть в себе этот источник.

Общество Небензя назвал избиение российского дипломата в Косово «шокирующим» Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.

Гаджеты Смартфоны Redmi K20 Pro получат обновление до MIUI 11 В Китае Redmi K20 Pro обновили до MIUI 11 ещё две недели назад. Теперь глобальную версию прошивки начали получать в Индии.

Происшествия Мужчина зарезал ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре Днём в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа, — сообщил СКР.

Единоборства Российские бойцы осудили Макгрегора за слова о Дагестане Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор устроил переполох во время своего визита в Россию.

Политика Зеленскому посоветовали задуматься о реинтеграции Украины в РФ Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому заняться восстановлением отношений с Россией и забыть о попытках «реинтеграции» Крыма.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка» Центробанк с 1 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского «Эксперт Банка».

Хоккей Канадский хоккеист за минуту уложил на лед двух россиян На четвертой минуте матча Хант применил силовой прием против российского защитника Дениса Баранцева и повалил его на лед.

Гаджеты Начался международный бета-тест EMUI 10 Бета-тест EMUI 10 стартовал в Китае около недели назад. Рассматриваемая оболочка создана на базе новейшей операционной системы Android 10.

Кино Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".

Шоу-бизнес Рудковская поправилась из-за гормональной терапии На презентации нового шоу Яна Рудковская призналась, что поправилась. И на это есть серьезная причина.

Кино Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов» Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".

Политика В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.

Политика Госдеп согласился опубликовать документы по Украине Госдепартамент по требованию суда согласился опубликовать документы, которые связаны с адвокатом американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани и с политикой администрации США в отношении Украины, пишет газета Hill со ссылкой на заявление.

Футбол Футболисты сборной России посоветовали фильмы ужасов в честь Хеллоуина Футболисты сборной России в преддверии Хеллоуина посоветовали болельщикам свои любимые фильмы ужасов.