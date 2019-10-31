Общество
ИзвестияНа модернизацию первичного звена медицины выделят еще 550 млрд рублей
На модернизацию первичного звена здравоохранению в течение ближайших пяти лет дополнительно выделят 550 млрд рублей. Об этом 31 октября заявил министр финансов Антон Силуанов. «Это дополнительно к тому, что есть в бюджете, начиная со следующего года», — приводит его слова ТАСС.
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Позиция губернаторов, которая была определена с учетом двухдневной дискуссии по необходимости выделения ресурсов на модернизацию первичного звена, совпадает с оценками правительства. Это порядка 550 млрд рублей на пять лет. Это дополнительно к тому, что есть, начиная со следующего года.
— Антон Силуанов, российский экономистБудущее России. Национальные проекты вчера в 11:41
с чего всё началось
Расходы на модернизацию первичного звена зравоохранения в рамках национального проекта будут увеличены на 550 млрд рублей, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов по итогам заседания президиума Госсовета.ТАССвчера в 11:43
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90% модернизации первичного звена здравоохранения профинансируют из федерального бюджета
Rambler News Serviceвчера в 13:34
Модернизация первичного звена здравоохранения обойдется в 150 млрд рублей
Телеканал 360°вчера в 08:38
На модернизацию первичного звена здравоохранения планируется потратить 150 млрд рублей
Интерфакс - Россиявчера в 08:21
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