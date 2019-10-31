Общество

ИзвестияИзвестияНа модернизацию первичного звена медицины выделят еще 550 млрд рублей

На модернизацию первичного звена здравоохранению в течение ближайших пяти лет дополнительно выделят 550 млрд рублей. Об этом 31 октября заявил министр финансов Антон Силуанов. «Это дополнительно к тому, что есть в бюджете, начиная со следующего года», — приводит его слова ТАСС.
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Антон Силуанов
Позиция губернаторов, которая была определена с учетом двухдневной дискуссии по необходимости выделения ресурсов на модернизацию первичного звена, совпадает с оценками правительства. Это порядка 550 млрд рублей на пять лет. Это дополнительно к тому, что есть, начиная со следующего года.
— Антон Силуанов, российский экономистБудущее России. Национальные проекты вчера в 11:41
с чего всё началось

Расходы на модернизацию первичного звена здравоохранения увеличат на 550 млрд рублей

Расходы на модернизацию первичного звена зравоохранения в рамках национального проекта будут увеличены на 550 млрд рублей, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов по итогам заседания президиума Госсовета.
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