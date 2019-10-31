Общество
Независимое телевидение Севастополя550 млрд рублей потратят на модернизацию системы здравоохранения
Расходы на модернизацию системы государственного здравоохранения увеличат на 550 миллиардов рублей. Средства на развитие первичного звена уже заложены в бюджете страны на 2020 год. Об этом сообщил первый вице-премьер страны Антон Силуанов.
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Для финансирования мер по модернизации первичного звена на три года, начиная с 2020, предусмотрено 150 млрд рублей. Дополнительных средств. По 50 млрд в год. Добавлю, что эта сумма оценивается как достаточная для начального периода модернизации во втором полугодии 2020 года.
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Модернизация первичного звена здравоохранения обойдется в 150 млрд рублей
Телеканал 360°вчера в 08:38
90% модернизации первичного звена здравоохранения профинансируют из федерального бюджета
Rambler News Serviceвчера в 13:34
С.Собянин: Москва раньше других регионов начинает программу модернизации первичного звена здравоохранения
Агентство Москвавчера в 12:00
На модернизацию первичного звена здравоохранения планируется потратить 150 млрд рублей
Интерфакс - Россиявчера в 08:21
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