Общество

ИзвестияИзвестияНа модернизацию первичного звена медицины выделят еще 550 млрд рублей

На модернизацию первичного звена здравоохранению в течение ближайших пяти лет дополнительно выделят 550 млрд рублей. Об этом 31 октября заявил министр финансов Антон Силуанов. «Это дополнительно к тому, что есть в бюджете, начиная со следующего года», — приводит его слова ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать
Антон Силуанов
Позиция губернаторов, которая была определена с учетом двухдневной дискуссии по необходимости выделения ресурсов на модернизацию первичного звена, совпадает с оценками правительства. Это порядка 550 млрд рублей на пять лет. Это дополнительно к тому, что есть, начиная со следующего года.
— Антон Силуанов, российский экономистБудущее России. Национальные проекты вчера в 11:41

Подробнее о событии

Расходы на модернизацию первичного звена здравоохранения увеличат на 550 млрд рублей

ТАССвчера в 11:43

Здравоохранение пролечат бюджетом

Коммерсантъвчера в 15:57

На модернизацию первичного звена медицины выделят еще 550 млрд рублей

Известиявчера в 12:06

Томская область начала аудит первичного звена здравоохранения

Интерфакс - Россиявчера в 23:54

Расходы на модернизацию первичного звена здравоохранения будут увеличены на 550 млрд руб

Будущее России. Национальные проектывчера в 11:41

90% модернизации первичного звена здравоохранения профинансируют из федерального бюджета

Rambler News Serviceвчера в 13:34

Модернизация первичного звена здравоохранения обойдется в 150 млрд рублей

Телеканал 360°вчера в 08:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 14:05, Ашберн
Армия и оружие

В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье, отправили в караул в нарушение приказа.
Lenta.ru 13:54
Фигурное катание

Алена Косторная заявила три тройных акселя на этап Гран-При во Франции

Комсомольская правда вчера в 04:35
Происшествия

В Тюмени сел SSJ-100 с отказавшим двигателем

Вести.Ru 11:24
Общество

«Лента» сообщила о возможном закрытии части магазинов в Петербурге

Торговая сеть "Лента" рассматривает возможность закрытия нерентабельных гипермаркетов и супермаркетов в Петербурге и в других регионах.
Peterburg2.ru 10:22
Авто

Renault выпустит новый бюджетный седан длиной менее 4 метров

Модель длиной менее 4-х метров уже в 2020 году появится в Индии, а чуть позже – на рынках Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.
Автоновости дня 30 октября в 09:31
Политика

Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»

Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM вчера в 06:25
Шоу-бизнес

Друзья Светланы Бондарчук заговорили о ее скорой свадьбе

О скорой свадьбе Бондарчук намекнула и ее подруга Екатерина Мцитуридзе.
StarHit.ru 09:00
Политика

Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию

RT на русском 13:12
Происшествия

Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО

Российская газета 05:41
Общество

В Петербурге заложили подводные лодки «Магадан» и «Уфа»

Отмечается, что "Магадан" и "Уфа" относятся к третьему поколению подводных лодок. Субмарины являются носителями крылатых ракет "Калибр-ПЛ".
Piter.tv 09:50
Наука

Новые аккумуляторы зарядят электромобиль за 10 минут

Planet Today 30 октября в 14:03
Армия и оружие

Россию обвинили в преследовании военных НАТО

Преследование началось после того, как военные использовали частные сотовые телефоны, чтобы позвонить домой.
Газета.Ru 13:52
Общество

Кристина Асмус потребует компенсаций за ее фото на могильной плите

Кристина Асмус намерена получить компенсацию за моральный ущерб и ждет извинений от тех, кто в рекламных целях разместил ее портрет на надгробной плите.
Вести.Ru 10:06
Политика

Зеленскому устроили «коридор позора» в Тернополе

Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" — по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ.
РИА Новости 11:45
Армия и оружие

Курды не хотят, чтобы США контролировали нефтяные месторождения

Военное дело 10:00
Армия и оружие

Россия и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии

RT на русском 10:17
Происшествия

В России возбудили уголовное дело против главного мафиози Азербайджана

Уголовное дело возбуждено против вора в законе, которого в Сети называют "главарем мафии Азербайджана", Надира Салифова (Лоту Гули).
РЕН ТВ вчера в 04:20
Армия и оружие

Из Омска отправили в войска первую партию модернизированных Т-80БВМ

Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш») отправил в ВС России первую партию модернизированных танков Т-80БВМ.
ТК Звезда 03:10
Армия и оружие

В ЛНР заявили о завершении отвода сил в районе Золотого

Газета.Ru 08:33
Происшествия

Арестован подозреваемый в убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара

Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве мальчика в детском саду Нарьян-Мара, сообщается на сайте Следственного комитета России.
РИА Новости 05:29
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые за несколько месяцев появился перед журналистами, сообщает Piter.TV.
РИА Новости 13:41
Политика

В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Здоровье

Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах

В прошлом году число врачей в нашей стране выросло - на 0,07 процента или 404 специалиста.
Российская газета вчера в 03:57
Общество

NASA попросило у «Роскосмоса» места для астронавтов на корабли «Союз»

VSE42.RU вчера в 06:36
Общество

Минтруд планирует упростить порядок назначения пенсий

Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсии, исключив обязательные требования по предоставлению различных справок и документов, если соответствующие сведения имеются в распоряжении ПФР, сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда.
ТАСС 10:58
Кино

Бекмамбетов пожаловался Дудю на BadComedian

Режиссер Тимур Бекмамбетов в беседе с журналистом Юрием Дудем высказался о работе сетевого кинообозревателя Евгения Баженова, работающего под псевдонимом BadComedian.
Газета.Ru вчера в 11:13
Культура

Британский телеканал показал мир «глазами Путина»

Британский телеканал Channel 4 вечером 30 октября показал программу «Мир глазами Владимира Путина».
Lenta.ru 12:37
Футбол

Головин признан лучшим игроком «Монако» в матче с «Марселем»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком команды в матче 1/16 финала Кубка лиги Франции с «Марселем» (2:1). Хавбек вышел на поле на 13-й минуте встречи, заменив получившего травму Сеска Фабрегаса.
Матч ТВ 10:53
Общество

В Москве и Петербурге будут ограничены расчеты наличными

Минэкономразвития планирует провести эксперимент, в ходе которого организации не смогут рассчитаться наличными деньгами с физическими лицами за работу или оказанные услуги.
Pravda.Ru 11:09
Кино

Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети

Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".
Народные новости вчера в 22:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное