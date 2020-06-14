Правозащитники подозревают, что, штрафуя москвичей за нарушение режима самоизоляции, инспекция и сама нарушила закон «О персональных данных», рассказал «Ведомостям» юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

с чего всё началось

Организация «Роскомсвобода» обратилась в Роскомнадзор с жалобой на неправомерное использование личных данных москвичей, пишут «Ведомости». По ее версии, права горожан нарушались при выписывании им штрафов за нарушение самоизоляции с использованием данных из базы ГИБДД.

На московских чиновников подали жалобу из-за штрафов по самоизоляции

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