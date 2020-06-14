Общество
РБКНа московских чиновников подали жалобу из-за штрафов по самоизоляции
Организация «Роскомсвобода» обратилась в Роскомнадзор с жалобой на неправомерное использование личных данных москвичей, пишут «Ведомости». По ее версии, права горожан нарушались при выписывании им штрафов за нарушение самоизоляции с использованием данных из базы ГИБДД.
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с чего всё началось
Правозащитники подозревают, что, штрафуя москвичей за нарушение режима самоизоляции, инспекция и сама нарушила закон «О персональных данных», рассказал «Ведомостям» юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.Ведомостивчера в 17:02
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Здоровье
689 новых случаев коронавируса выявлено в Подмосковье
689 новых случаев коронавируса выявлено в Московской области.
Evo-rus.com 07:11
Шоу-бизнес
Волочкова устроила Борисовой балетный «ад»
В финале Анастасия Волочкова заявила, что в отличие от обсуждений, которые устраивает ей Дана Борисова, ее шпагат - очень продуктивная вещь, потому что он мотивирует детей и становится стимулом для того, чтобы они тоже стремились к подобным вершинам.
Территория новостей вчера в 13:09
Общество
С 1 июля у некоторых пенсионеров в России проиндексируют выплаты
Москва, 14 июня 2020, 08:29 — REGNUM Российским пенсионерам, которые являются попечителями или опекунами несовершеннолетних, с 1 июля начнут проводить индексацию пенсионных выплат.
REGNUM вчера в 01:29
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском 07:20
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись
Российские актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись, сообщила "360" адвокат Жанна Маргулис.
РИА Новости 05:46
Общество
Вильфанд предупредил об опасности второй волны тепла в Москве
Вторая волна тепла в столичном регионе России может плохо повлиять на здоровье пожилых людей, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Вестник Кавказа 00:10
Общество
Россияне смогут получить социальную помощь без справок
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне не должны будут предъявлять справки для получения социальной поддержки.
RT на русском 13 июня в 11:05
Общество
В Пензе решили отказаться от Парада Победы 24 июня
ГТРК Пенза 06:05
Происшествия
Горит хлебозавод в центре Воронежа
Серьезный пожар в центре Воронежа — горит хлебозавод №1 на улице Фридриха Энегельса.
Вести.Ru 07:33
Шоу-бизнес
Подольская поделилась снимком в бюстгальтере
Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Наталья экспериментирует с образами. Наталья Подольская поделилась экспериментами с внешностью.
Экспресс газета вчера в 02:00
Политика
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили
Визит двух российских министров — главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу — в Турцию отложили на неопределенный срок, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел.
Lenta.ru вчера в 10:26
Здоровье
В Нижегородской области выявили 14 204 носителя коронавируса
Как сообщало ИА REGNUM, максимальное число новых носителей коронавируса в Нижегородской области было зафиксировано 2 июня — 354 человека.
REGNUM 04:26
Общество
Диетолог рассказал, как избавиться от тяги к сладкому за неделю
Специалист посоветовал начать заниматься спортом, так как физические нагрузки помогают вырабатываться дофамину.
News.ru 12 июня в 12:20
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
Вести.Ru 04:58
Авто
На трех автозаводах выпускается половина всех иномарок в РФ
В 2019 году в России было выпущено 1,2 млн единиц автомобильной техники иностранных марок, причем более половины из них (610,7 тыс. ед.) сошли с конвейеров всего трех заводов.
Автоновости дня 01:11
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Шоу-бизнес
Гудков объяснил шутку Собчак об изнасиловании Костюшкина
Российский комик Александр Гудков в комментарии для Telegram-канала «Антиглянец» объяснил шутку телеведущей Ксении Собчак, которая в своем YouTube-шоу припомнила изнасилование певца Стаса Костюшкина в детстве.
Lenta.ru 06:26
Технологии
Моддер добавил в Minecraft полноценный компьютер с поддержкой Windows 98 и XP
В комментариях на reddit автор отметил, что в теории на этом внутриигровом ПК можно поиграть даже в Minecraft.
CyberSport.ru 13 июня в 16:07
Здоровье
160 заражений коронавирусом выявили за сутки в Ростовской области
На 15 июня в Ростовской области у 7641 человека выявлен коронавирус. Показатель заболевших — 182 на 100 тыс. населения.
Kursk.com 04:45
Происшествия
ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе
1. ФСБ предотвратила теракт в Волгограде Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда — об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Lenta.ru 07:56
Общество
В России выявили 8 246 новых заболевших коронавирусом
В России выявлено 8246 новых заболевших коронавирусом за последние сутки в 83 регионах, сообщил федеральный оперативный штаб.
Ведомости 04:05
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
Волгоградский Роспотребнадзор рекомендовал продлить ограничения
Как сообщила на брифинге главный санитарный врач области Ольга Зубарева, пик заболеваемости пришелся на 22-ю неделю.
МТВ онлайн 06:12
Здоровье
В Коми коронавирус выявили еще у 86 человек
На 15 июня в республике лабораторно подтвержден COVID-19 у 2352 человек. За сутки выздоровел только один пациент.
ИА БНК 03:45
Политика
В Госдуму внесен закон о разблокировке Telegram
Депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Ионин, Александр Терентьев и Федот Тумусов внесли в Госдуму проект закона о прекращении блокировок мессенджера Telegram.
BFM.ru 07:46