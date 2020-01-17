с чего всё началось

Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году исполнены на 91,4% - 1,6 трлн рублей из 1,75 трлн рублей. Такие предварительные данные опубликовал в пятницу вечером Минфин.

На нацпроекты в 2019 году не успели потратить 150 млрд рублей

Экономика S&P подтвердило рейтинги России Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.

Культура Выставку Шагала в «Новом Иерусалиме» увидели 50 тысяч человек «Выставку «Шагал: между небом и землей» за два месяца увидели уже более 50 тысяч человек, что позволило этому проекту стать самым посещаемым выставочным проектом в музее», - рассказала глава ведомства Елена Харламова.

Политика Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости.

Происшествия Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна Внуком режиссёра Никиты Михалкова Андрей Баковым, с которым встречается российская модель Ксения Пунтус, действительно ничего не знал о падении девушки из окна.

Политика Трамп призвал верховного лидера Ирана следить за словами Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи должен быть осторожен в своих высказываниях о Соединенных Штатах, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Армия и оружие Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.

Единоборства Макгрегор и Серроне показали одинаковый вес Бойцы показали одинаковый вес — 77,1 кг. Бой Макгрегор — Серроне в прямом эфире покажет телеканал РЕН.

Политика Особое мнение: Николай Сванидзе Н. Сванидзе ― Надо сказать справедливости ради, что ни один вуз не оказался под таким огнем.

Армия и оружие В ЦПВС сообщили об атаках боевиков на позиции ВС Сирии Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что около 50 боевиков было уничтожено Вооружёнными силами САР при атаках на позиции правительственных сил в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.

Технологии Microsoft потратит $1 млрд на борьбу с углеродом в атмосфере That’s why today we are making new commitments to address climate change. https://t.co/CzpeUpVhzs— Satya Nadella (@satyanadella) 16 января 2020 г. Для этих целей компания создает специальный фонд климатических инноваций, чтобы ускорить развитие технологий сокращения выбросов углерода, его улавливания и удаления из атмосферы.