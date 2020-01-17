с чего всё началось

Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году исполнены на 91,4% - 1,6 трлн рублей из 1,75 трлн рублей. Такие предварительные данные опубликовал в пятницу вечером Минфин.

На нацпроекты в 2019 году не успели потратить 150 млрд рублей

Политика МИД Китая отреагировал на отставку Правительства России Уход в отставку господина Медведева и российского правительства в полном составе является внутренним делом страны, считают в КНР.

Общество Disney проведет ребрендинг киностудии 20th Century Fox Ожидается, что компания уберет слово Fox в названии киностудии 20th Century Fox и ее дочерней компании Fox Searchlight Pictures.

Политика Трамп призвал лидера Ирана быть осторожнее со словами Президент США Дональд Трамп обратился к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и призвал быть острожнее со словами.

Хоккей Матч звезд КХЛ-2021 пройдет в Риге Рига второй раз в истории примет Матч звезд. Впервые это произошло в 2012 году. В этом году игра состоится в Москве 19 января.

Происшествия Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна Внуком режиссёра Никиты Михалкова Андрей Баковым, с которым встречается российская модель Ксения Пунтус, действительно ничего не знал о падении девушки из окна.

Политика В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.

Общество Познер оценил требование лишить Урганта гражданства Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".

Экономика Владелец «Мечела» согласился продать Эльгу Инвестиции проектной компании "Эльгауголь", оператора по освоению Эльги (" Мечел" владеет 51%, остальное — у Газпромбанка) за 2016 – 2018 годы составили менее чем 5,5 млрд руб. При этом "Эльгауголь" имеет статус участника регионального инвестпроекта в Якутии и взяла на себя обязательства инвестировать около 80 млрд руб. до конца 2020 года в обмен на налоговые льготы.

Наука Вулканическая активность не была виновата в вымирании динозавров В научном сообществе принято считать, что вымирание в конце мелового периода произошло после того, как астероид величиной в шесть миль врезался в землю.

Политика «Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".

Общество В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.