с чего всё началось

Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году исполнены на 91,4% - 1,6 трлн рублей из 1,75 трлн рублей. Такие предварительные данные опубликовал в пятницу вечером Минфин.

На нацпроекты в 2019 году не успели потратить 150 млрд рублей

Футбол «Хетафе» на выезде разгромил «Леганес» В матче 20 туре испанской Примеры «Хетафе» обыграл «Леганес» со счетом 0:3. Все вопросы о победителе гости сняли еще в первом тайме.

Происшествия Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна Внуком режиссёра Никиты Михалкова Андрей Баковым, с которым встречается российская модель Ксения Пунтус, действительно ничего не знал о падении девушки из окна.

Политика Глава правительства Мишустин назначил нового главу ФНС Новый председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин назначил новым главой Федеральной налоговой службы Даниила Егорова.

Общество В России начнут выплачивать материнский капитал за первого ребенка По новым правилам, с 1 января 2020 года при рождении первого ребенка будут выплачивать 466 617 рублей, при рождении второго — 616 617 рублей, а при рождении третьего ребенка государство выплатит за семью 450 тысяч рублей взятого ей ипотечного кредита.

Экономика S&P подтвердило рейтинги России Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.

Армия и оружие У побережья Крыма и Сочи заметили американский военный беспилотник Как сообщает Plane Radar в Twitter co ссылкой на данные западных авиационных ресурсов, беспилотник провел многочасовой разведывательный полет в районе югo-западного и южного побережья Крыма, a также к югу от Керченского пролива и вдоль всего побережья Кубани, вплоть до Сочи.

Политика В Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия Американский генерал ВВС и замглавы Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты потеряли лидерство в области гиперзвукового оружия.

Политика Соловьев наорал на эксперта в эфире своей передачи Российский ведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей передачи на телеканале "Россия 1" повысил голос на общественного деятеля Григория Амнуэля.

Энергетика Украина отказалась строить газопровод для СПГ из США Строить новый газопровод в Польшу для поставок регазифицированного сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину не имеет смысла.

Политика Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в словах в отношении США.