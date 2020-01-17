Экономика
ИнтерфаксНа нацпроекты в 2019 году не успели потратить 150 млрд рублей
Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году исполнены на 91,4% - 1,6 трлн рублей из 1,75 трлн рублей. Такие предварительные данные опубликовал в пятницу вечером Минфин.
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Футбол
«Интер» объявил о переходе Эшли Янга
Шоу-бизнес
Здоровья Анастасии Заворотнюк пожелала звезда «Моей прекрасной няни»
Екатерина Дубакина, сыгравшая в сериале «Моя прекрасная няня» роль Маши, вспомнила о работе с Заворотнюк на съемочной площадке.
Политика
Киев в стратегии нацбезопасности предложил «гасить» конфликт с Россией
Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры для снижения вероятности эскалации конфликта и напряженности в отношениях с Россией, сообщается на сайте главы государства.
Общество
Умер самый маленький в мире человек
Происшествия
Таксист сбил трех человек в Москве
Футбол
Абрамович одобрил покупку Санчо в «Челси» за 140 миллионов
«Челси» купит Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии» за 140 миллионов евро, утверждает The Sun.
Политика
Мишустин назвал главную задачу нового кабмина
По словам Мишустина, главной задачей станет реализация послания президента Федеральному собранию, сообщает ТАСС.
Происшествия
Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко получил тяжелую травму головы
Как сообщил РИА Новости источник из окружения бывшего мэра, Савенко получил травму головы после падения, его состояние медики оценивают как тяжелое.
Культура
В новом треке BTS звучит балалайка
Кстати, многие отмечают, что в мелодии даже слышна балалайка.
Политика
Помпео отреагировал на смену правительства в России
Действия Вашингтона «вряд ли изменятся» из-за перестановок в российском правительстве, так как поддерживает отношения не с отдельными правительствами, а со странами в целом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью журналисту Тони Катцу.
Шоу-бизнес
75-летний Максим Дунаевский женится в восьмой раз
В студии программы 75-летний композитор объявил о разводе со своей седьмой женой Мариной Рождественской, которая младше него на 27 лет.
Политика
Кадыров временно оставил пост главы Чечни
Единоборства
Макгрегор и Серроне сделали вес перед боем на UFC 246
Бойцы UFC Конор Макгрегор и Дональд Серроне успешно прошли взвешивание перед поединком на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.
Армия и оружие
Украина решила послать своих военных в Ирак на помощь НАТО
В ходе своей встречи с заместителем генсека НАТО по вопросам операций Джоном Манзою Кулеба отметил, что планируется отправка 20 украинских военных в поддержку миссии альянса в Ираке после восстановления ее работы.
Общество
Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами
Центр цифровой экспертизы Роскачества советует по возможности пользоваться банкоматами, установленными не на улицах, а внутри банков.
Теннис
Андрей Рублев вышел в финал турнира в Аделаиде
Российский теннисист Андрей Рублев пробился в финал проходящего в австралийском городе Аделаида турнире с призовым фондом в 545 тысяч долларов.
Кино
Добронравов назвал дату выхода седьмого сезона сериала «Сваты»
Выпуск новых серий запланирован на 2021 год. Российский актер Федор Добронравов назвал дату выхода седьмого сезона сериала "Сваты".
Происшествия
16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж
В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала, как чувствует себя накануне родов
Звезда с нетерпением ждет появления на свет малыша. Она решила пожаловаться поклонникам на свое самочувствие накануне родов.
Гаджеты
Производительность iPhone 12 может достигнуть MacBook Pro
Согласно отчёту специалистов MacWorld, iPhone 12 будет такой же мощный, как MacBook Pro.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Экономика
ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах еще одного банка
ЦБ 10 декабря направил претензию (есть у «Ведомостей») лицам, контролировавшим Московский индустриальный банк (МИнБ), с требованием погасить убытки на 195,3 млрд руб., рассказал человек, близкий к банку, знающий содержание документа.
Общество
Модельер Жан-Поль Готье объявил о прощальном показе мод
Известный французский модельер Жан-Поль Готье в пятницу заявил, что 22 января проведет свой прощальный показ мод в театре Шатле в Париже.
Культура
Билли Айлиш сочинила заглавную песню для нового фильма о Джеймсе Бонде
Стало известно, что главную музыкальную тему в фильме "Не время умирать" про Джеймса Бонда споет известная американская исполнительница Билли Айлиш.
Происшествия
В Китае второй человек умер от неизвестного ранее короновируса
В китайском городе Ухань зафиксирован второй смертельный случай от короновируса, о существовании которого специалисты узнали в конце прошлого года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
Политика
США ввели санкции против генерала КСИР за разгон протестов в Иране
Госдепартамент США внес в санкционные списки бригадного генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хасана Шавапура.