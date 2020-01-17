Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году исполнены на 91,4% - 1,6 трлн рублей из 1,75 трлн рублей. Такие предварительные данные опубликовал в пятницу вечером Минфин.

На нацпроекты в 2019 году не успели потратить 150 млрд рублей

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