с чего всё началось

Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году исполнены на 91,4% - 1,6 трлн рублей из 1,75 трлн рублей. Такие предварительные данные опубликовал в пятницу вечером Минфин.

На нацпроекты в 2019 году не успели потратить 150 млрд рублей

Политика Помпео прокомментировал смену правительства РФ Смена российского правительства не повлияет на политику Вашингтона в отношении Москвы, заявил 17 января американский госсекретарь Майк Помпео, сообщает Госдеп.

Политика Меркель поздравила Мишустина со вступлением в должность Со вступлением Михаила Мишустина в должность премьер-министра РФ поздравила канцлер Германии Ангела Меркель. 17 января сообщает РИА Новости.

Игры Valve может выпустить Left 4 Dead 3 для VR-устройств Похоже, что Valve вернулась к работе над Left 4 Dead 3. По данным инсайдеров YouTube-канала Valve News Network, компания возобновила проект после ажиотажа вокруг Half-Life: Alyx.

Происшествия В Петербурге арестовали адвоката по делу о посредничестве во взятках Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу арестовал московского адвоката Игоря Николаенко, которого следствие считает посредником при передаче взяток на 25 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Политика Зеленский не принял отставку премьер-министра Президент страны Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов в течение двух недель установить лиц, причастных к "прослушке" совещания премьер-министра страны Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка.

Политика Мишустин назначил Даниила Егорова главой ФНС Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы (ФНС), соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.

Космос Рогозин поведал Маску о преимуществах российской сверхтяжелой ракеты Как пишет газета «Известия» 17 января, так Рогозин ответил на запись Маска в соцсети, который пожаловался на высокую стоимость ракеты SLS.

Политика Медведев назвал смену правительства естественной для страны ситуацией Медведев выразил надежду, что после объявления об отставке правительства и назначения премьером бывшего главу Федеральной налоговой службы Мишустина и до формирования нового кабмина «все будет надлежащим образом происходить».

Футбол Украинский футболист съездил в Россию и пожалел Отмечается, что Игорь Сикорский в составе «Агробизнеса» в текущем сезоне первой лиги украинского футбола провел 18 матчей, в которых забил 8 мячей, став лучшим бомбардиром команды.