Экономика
Вести.ФинансНа нацпроекты в 2020-2022 годах выделят из бюджета 7 трлн рублей
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Всего в течение трёх лет на реализацию национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры предлагается направить из федерального бюджета около семи триллионов рублей.
— Дмитрий Медведев, российский политикREGNUM 04:49
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