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Около 7 триллионов рублей будет выделено из бюджета РФ на нацпроекты в 2020-2022 годах, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

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