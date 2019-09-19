Экономика
Российская газетаКабмин направит на реализацию нацпроектов 7 трлн рублей за три года
"Всего в течение трех лет на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры предполагается направить из федерального бюджета около 7 трлн рублей", - сообщил премьер.
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Всего в течение трёх лет на реализацию национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры предлагается направить из федерального бюджета около семи триллионов рублей.
— Дмитрий Медведев, российский политикREGNUM 04:49
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