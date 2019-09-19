Всего в течение трёх лет на реализацию национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры предлагается направить из федерального бюджета около семи триллионов рублей.

"Всего в течение трех лет на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры предполагается направить из федерального бюджета около 7 трлн рублей", - сообщил премьер.

Кабмин направит на реализацию нацпроектов 7 трлн рублей за три года

Происшествия Надзирателей «Матросской тишины» посадили за рэкет богатых арестантов Бывший глава оперативного отдела СИЗО Михаил Захаров получил 12 лет заключения в колонии строгого режима, надзиратели спецучреждения Павел Петран, Валентин Базаев, Антон Девятаев и Анатолий Осмачко осуждены на сроки от 8 до 9 лет, также их лишили званий.

Шоу-бизнес Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком Актриса Паулина Андреева, которая вчера, 17 сентября, сыграла свадьбу с российским кинематографистом Федором Бондарчуком, опубликовала первое фото с торжества.

Шоу-бизнес Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.

Экономика Правительство одобрило проект бюджета на 2020-2022 годы Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Политика Премьер Канады извинился за свою фотографию 18-летней давности Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился в среду за то, что в 2001 году сфотографировался с черным гримом на лице, сообщает Reuters.

Футбол France Football учредил награду лучшему вратарю имени Льва Яшина Журнал France Football учредил новую награду лучшему вратарю европейских чемпионатов, которая будет носить имя Льва Яшина, сообщается в микроблоге издания в Twitter.

Финансы ЦБ считает правильным блокировку личных счетов ИП Сегодня, 18 сентября 2019 года, стало известно, что Центробанк РФ поддерживает обязанность банков блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) в рамках взыскания задолженности по налогам и сборам.

Происшествия Во Франции потерпел крушение бельгийский истребитель F-16 Французские власти сообщили о крушении бельгийского истребителя F-16 в населённом регионе Франции. Об этом сообщает Associated Press.

Политика Начались переговоры по транзиту газа через Украину «Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».

Шоу-бизнес Заворотнюк вывели из критического состояния Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

Общество В Екатеринбурге собирают подписи за отставку ректора УрГЭУ-СИНХа В Екатеринбурге идёт сбор подписей под обращением к областным властям с просьбой уволить ректора Уральского государственного экономического университета Якова Силина.

Происшествия В Югре задержали трех подозреваемых в связях с террористами В Нижневартовске задержаны три человека. Правоохранители полагают, что они контактировали с международной террористической организацией.

Шоу-бизнес Алла Пугачева и Максим Галкин поздравили своих детей с 6-летием Сегодня свое 6-летие отмечают дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри, сообщает storinka.com.ua.

Политика В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».

Здоровье В Минздраве усомнились в существовании безопасной дозы алкоголя В Минздраве опровергли информацию о существовании безопасной дозы алкоголя на каждый день.

Политика Трамп определился с новым советником по нацбезопасности Президент США Дональд Трамп сегодня, 18 сентября, назначил Роберта О’Брайена, своего спецпредставителя в Госдепартаменте по делам с заложниками, советником Белого дома по национальной безопасности.

Происшествия Директор ФБК Жданов задержан в Москве Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов задержан в Москве, сообщает ТАСС.

Происшествия Бизнесмена убили в Нижнем Новгороде О личности мужчины не сообщается, однако местные СМИ пишут, что убитый - предприниматель Виктор Ворошилов.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.

Политика Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Происшествия Замглавы департамента Минкульта задержали по делу о мошенничестве Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, бывшего главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов, фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.