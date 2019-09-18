Экономика
Вести.ФинансНа нацпроекты в 2020-2022 годах выделят из бюджета 7 трлн рублей
Оценить
При подготовке бюджета исходили из того, что он должен быть, безусловно, социально ориентированным. Это важнейшее направление. То есть деньги, которые идут на социальную поддержку, на развитие образования, здравоохранения, культуры – это по-прежнему основная расходная статья бюджета.
— Дмитрий Медведев, российский политикRambler News Service вчера в 05:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 02:41, Вашингтон
Политика
Еврокомиссия требует найти «другое решение» по транзиту через Украину
В ходе трехсторонних консультаций России, Украины и представителей ЕК, последние потребовали от российской стороны найти «другое решение», поскольку продление договора, срок которого истекает в декабре, невозможно.
Expert.ru вчера в 12:41
Экономика
Клиентов банков оценят по кредитам их родственников
После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.
РБК 00:05
Политика
Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко
Известия вчера в 22:15
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 05:11
Политика
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН по Идлибу
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции «гуманитарной тройки» —Германии, Бельгии и Кувейта — по прекращению огня в сирийском Идлибе.
РБК вчера в 13:40
Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости вчера в 16:45
Кино
Карина Мишулина надела на премьеру фильма любимое украшение
Paparazzi.ru вчера в 06:02
Футбол
Гончаренко объяснил, почему Чалов остался в запасе
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко постарался объяснить причины крупного поражения от "Лудогорца" в рамках группового этапа Лиги Европы (1:5).
Спорт-Экспресс вчера в 17:20
Общество
Роструд назвал регионы с самыми большими зарплатами
Роструд по данным федерального портала "Работа в России" определил шесть регионов с самым высоким жалованием в стране.
Интерфакс 00:02
Автоспорт
«Уильямс» официально подтвердил уход Кубицы после сезона-2019
Чемпионат вчера в 08:44
Гаджеты
У AMD могут возникнуть проблемы — TSMC не справляется с производством 7-нм чипов
Полупроводниковый гигант TSMC, похоже, испытывает проблемы в производстве 7-нанометровых чипов.
Игромания.ру 18 сентября в 15:06
Армия и оружие
На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»
РИА Новости вчера в 18:31
Авто
Концерн «АвтоВАЗ» распрощался с проектом Lada Нива 4x4 NG
Третье поколение Lada Niva должно было быть чем то средним между Chevrolet Niva и Renault Duster.
SpeedMe 18 сентября в 08:58
Происшествия
Прокуратура начала проверку после пожара в ТРЦ «Гранд Парк» в Грозном
Прокуратура Чечни проводит проверку после пожара в торгово-развлекательном центре "Гранд Парк" в Грозном.
ТАСС 02:28
Футбол
Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
По итогам первого игрового дня Лиги чемпионов Россия смогла немного увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
Российская газета 18 сентября в 00:55
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru 18 сентября в 16:16
Здоровье
В Минздраве усомнились в существовании безопасной дозы алкоголя
В Минздраве опровергли информацию о существовании безопасной дозы алкоголя на каждый день.
Lenta.ru вчера в 05:55
Технологии
КНДР готовится спустить на воду субмарину с баллистическими ракетами
Северная Корея намерена спустить на воду новую подводную лодку, которая может нести на борту баллистические ракеты, сообщает телеканал NHK, ссылаясь со на экспертов Института международных исследований Мидлбери и компании Planet Labs Inc. Как отмечается, информация об этом была получена после анализа спутниковых снимков на берегу порта Синпхо, где расположена судоверфь КНДР.
МИР 24 01:13
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Происшествия
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Устинову
Lenta.ru вчера в 07:39
Общество
После выхода из колонии Кокорин потратил в ресторане 73 тысячи рублей
За вечер компания потратила около 73 тысяч рублей, ресторан сделал знаменитым гостям скидку в 20%.
Петербургский дневник вчера в 06:52
Футбол
Лукаку и Брозович едва не подрались после матча со «Славией»
Футболисты «Интера» Ромелу Лукаку и Марцело Брозович едва не устроили драку в раздевалке, после ничьи со «Славией» (1:1) в первом туре Лиги чемпионов, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Metaratings вчера в 04:31
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru вчера в 10:03
Кино
Умер французский актер Шарль Жерар
Московский Комсомолец вчера в 15:37
Общество
Старт продаж новых iPhone в Москве
20 сентября в Москве стартуют продажи новых iPhone.
Российская газета вчера в 07:42
Авто
Tesla Model 3 вошла в список самых безопасных автомобилей IIHS
Газета DAILY вчера в 14:24
Наука
Зубы морских поедателей камней умеют самозатачиваться
Исследователи выяснили механизмы того, как зубы морских ежей постоянно сохраняют свою остроту – оказалось, что они самозатачиваются, но только с одной стороны.
Faktom вчера в 11:00
Политика
Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области
Победивший в единый день голосования 8 сентября на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер в пятницу вступил в должность главы региона, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:15
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Футбол
Газзаев: поражения ЦСКА и «Краснодара» – удар по имиджу российского футбола
По мнению экс-тренера сборной России Валерия Газзаева, поражение ЦСКА и "Краснодара" в первых матчах Лиги Европы негативно скажется на имидже российского футбола.
Московский Комсомолец вчера в 19:34