Происшествия
КоммерсантъВ Каталонии произошел взрыв на нефтехимическом заводе
В испанской провинции Таррагона (Каталония) произошел взрыв с последующим пожаром на нефтехимическом заводе IQOXE, сообщает El Periodico. В результате инцидента один человек погиб и шесть пострадали, сказал министр внутренних дел Каталонии Микель Бух.
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Происшествия
Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ
В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
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СМИ сообщили о воздушной атаке на авиабазу в Хомсе
Кино
Федор Добронравов назвал дату выхода нового сезона «Сватов»
Премьера седьмого сезона комедийного сериала "Сваты" запланирована на 2021 год.
Политика
Зеленский обсудил с Трюдо авиакатастрофу в Иране
Лидер Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады провели телефонный диалог, в ходе которого обсудили крушение украинского лайнера в Иране.
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Авто
Автомобили бренда Opel подешевеют в России
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Кудрин: масштаб коррупции в России измеряется триллионами рублей
По словам Алексея Кудрина, возглавляющего Счетную палату, ущерб от коррупции в Российской Федерации может исчисляться триллионами рублей.
Экономика
Счетная палата: рост грузопотока по СМП может не состояться в срок
Планы правительства России по увеличению грузопотока по Северному морскому пути (СМП) до 80 млн тонн к 2024 году могут быть не выполнены в срок.
Происшествия
Фанату «Зенита» заменили срок за драку с бойцом ОМОНа на условный
На апелляцию петербургский клуб предоставил Данилову адвоката. По итогам апелляционного слушания суд заменил реальный срок на условный.
Политика
В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Космос
Внутри орбиты Венеры впервые нашли астероид
Ученые проекта Virtual Telescope 2.0 подтвердили существование астероида 2020 AV2, который находится полностью внутри орбиты Венеры.
Экономика
На Украине задумали «порезать» газотранспортную систему на металлолом
Газотранспортную систему (ГТС) Украины придется «порезать» на металлолом, поскольку страна не нуждается в таком объеме мощностей, которые есть сейчас.
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
В ульяновской школе родители учеников 9 класса потребовали уволить учительницу за то, что она покупала бюстгальтеры в местном торговом центре, и это увидели ее ученики, передает сайт kp.ru.
Культура
Заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде споет Билли Айлиш
Наука
Впервые создан робот, весь состоящий из живых клеток
Ученые из Университета Вермонта в США, опубликовали отчет о создании первого в мире робота, состоящего полностью из живых клеток.
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Морбиус, живой вампир» с Джаредом Лето
В Сети опубликован трейлер фильма «Морбиус, живой вампир», главную роль в котором исполнил Джаред Лето.
Баскетбол
ЦСКА победил «Реал» в матче Евролиги
Игроки российского баскетбольного клуба ЦСКА одержали победу над соперниками из испанского «Реала» в матче регулярного чемпионата Евролиги.
Политика
Процедура импичмента Трампа в Сенате может начаться 21 января
Процедура импичмента президента США Дональда Трампа в виде судебного процесса может начаться в Сенате Конгресса уже 21 января.
Происшествия
Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным
В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными.
Армия и оружие
ВМС США посоветовали опасаться подлодок «Ясень-М»
Кино
Вышел трейлер сериала «Город ангелов» с Натали Дормер
В сети появился первый тизер нового сериала «Город Ангелов», ставший спин-оффом фэнтезийной драмы «Страшные сказки» (2014).
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что оплачивает отпуск с возлюбленным
Подписчики певицы откровенно обсуждают тот факт, что весь отпуск с блогером она оплатила сама.
Здоровье
Врач дал советы по профилактике зимних заболеваний
По словам специалиста, наиболее распространенными в зимнее время года болезнями являются грипп и ОРВИ.
Экономика