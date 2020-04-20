Энергетика
Новости Перми 59.ruНа некоторых пермских АЗС подешевел бензин
В Перми подешевел бензин: АЗС некоторых сетей установили новые ценники. По данным Федеральной службы госстатистики, неделю назад, 13 апреля, бензин в Перми в среднем стоил 45,09 рубля за литр. При этом один литр марки АИ-95 обходился в 45,67 рубля, марки АИ-92 — в 42,79 рубля.
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«Хорошо, если не подорожает!»: автомобилисты в Казани даже не мечтают о дешевом бензине
Вечерняя Казань19 апреля в 22:31
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