Энергетика

Новости Перми 59.ruНовости Перми 59.ruНа некоторых пермских АЗС подешевел бензин

В Перми подешевел бензин: АЗС некоторых сетей установили новые ценники. По данным Федеральной службы госстатистики, неделю назад, 13 апреля, бензин в Перми в среднем стоил 45,09 рубля за литр. При этом один литр марки АИ-95 обходился в 45,67 рубля, марки АИ-92 — в 42,79 рубля.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

Нефть бензину не указ

Российская газетавчера в 13:59

В России подешевел бензин

Lenta.ruвчера в 12:44

В Башкирии за год подскочили цены на бензин

UfacityNews.ru19 апреля в 21:42

«Хорошо, если не подорожает!»: автомобилисты в Казани даже не мечтают о дешевом бензине

Вечерняя Казань19 апреля в 22:31

В Омске из-за коронавируса упали цены на бензин

Om1.ru19 апреля в 22:00

Бензин в рознице подешевел на 2 копейки

Коммерсантъвчера в 09:00

В Башкирии изменились цены на бензин

UfaTime.ru19 апреля в 21:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 09:27, Ашберн

Комментарии

Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

РИА Новости 19 апреля в 20:15
612
Политика

Турция отложила введение ЗРС С-400 в эксплуатацию из-за коронавируса

Западные издания со ссылкой на источники в правительстве Турции сообщают о том, что в Анкаре приняли решение по приостановке введения в эксплуатацию российских ЗРС С-400.
Военное дело 03:31
18
Технологии

Пользователи «ВКонтакте» смогут рекламировать личные страницы

Популярная в России социальная сеть «ВКонтакте» начинает тестировать новый формат объявлений — «Реклама личной страницы».
78.ru 08:59
Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

Вести.Ru вчера в 23:55
360
Общество

В Совфеде призвали уволить чиновницу, предложившую врачам шить бахилы

Ранее сообщалось, что заместитель Министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко во время онлайн-конференции предложила врачам «не ждать манны небесной», а нашить себе бахил самостоятельно или привлечь к этому санитарок, которые «сидят дома и им нечего делать».
NewInform вчера в 05:19
3,7K
Общество

Работники кондитерской фабрики в Татарстане заразились коронавирусом

На кондитерской фабрике «Акульчев» в Набережных Челнах выявлен очаг коронавирусной инфекции.
BFM.ru 08:10
14
Энергетика

Цена нефти марки WTI снизилась до доллара за баррель

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent снижалась до $26,31. Ранее в ходе торгов цена на нефть WTI уменьшалась до $4 за баррель.
RT на русском вчера в 13:52
Киберспорт

World of Tanks празднует 10-летний юбилей

News.ru 04:34
Общество

В Госдуме узаконят права соседей по даче

В Государственной думе РФ узаконят права соседей по даче.
Evo-rus.com 08:54
2,3K
Общество

Лукашенко дал прогноз по восстановлению экономики

Восстановление мировой экономики начнется в мае.
Утро.ru 05:35
46
Игры

Новая Call of Duty будет во вселенной Black Ops

The GEEK вчера в 15:54
Наука

Ученые назвали период, когда наиболее заразен заболевший коронавирусом

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые пришли к выводу о том, что инфицированный становится наиболее заразен за один-два дня до проявления синдромов COVID-19.
ToDay News Ufa вчера в 06:14
49
Армия и оружие

Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе

Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета".
Газета.Ru 06:09
1,2K
Общество

В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России

Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 08:22
1K
Экономика

Греф не исключил долгого кризиса из-за пандемии

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в настоящее время не ожидает быстрого «отскока» экономики, кризис в связи с пандемией коронавирсной инфекции COVID-19 может быть длинным.
RT на русском 07:56
26
Космос

В направлении Земли летит новая комета

В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский 19 апреля в 17:15
10
Экономика

Греф оценил вероятность перехода на работу в правительство

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» оценил вероятность собственного ухода с поста главы крупнейшего банка страны.
Lenta.ru 08:27
87
Авто

ГАЗ может выпустить новый среднетоннажный грузовик

«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня 04:40
Наука

Психологические расстройства могут запускать процесс старения

В новой работе ученые впервые взяли два образца крови с интервалом в девять недель у 46 человек с социальным тревожным расстройством.
Популярная механика 06:54
1
Здоровье

Врач объяснил, как отличить коронавирус от простуды

Коронавирус зачастую выглядит как обычная простуда, но его носитель может перестать ощущать запахи, рассказал руководитель пульмонологического центра в Федеральном научно-клиническом центре ФМБА на ютьюб-канале журналиста Максима Шевченко.
РИА Новости 07:37
Происшествия

В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка

33-летняя сирота устроила потоп в своей квартире. Возмущенные соседи пришли узнать, в чем дело, и нашли ее шестилетнего сына.
НТВ вчера в 10:40
161
Культура

Умер режиссер сериалов «Карпов» и «Морозова» Иван Щеголев

Режиссер и сценарист Иван Щеголев, снявший сериалы «Карпов» и «Морозова», умер в возрасте 59 лет.
РБК 09:20
9
Экономика

Греф заявил о невозможности изъятия вкладов россиян

Глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян.
Комсомольская правда 08:12
351
Общество

Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2019 году достигла исторического максимума и составила 73,4 года.
Известия 08:37
34
Общество

Беглов не исключил введения пропускного режима в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов не исключил введения пропусков при ухудшении эпидемиологической ситуации, но пока действующие меры себя оправдывают.
ФАН 07:46
64
Общество

В Москве не планируют вводить пропуска для пешеходов

Введение пропусков для пешеходов не планируется на территории Москвы на время действия режима повышенной готовности из-за коронавируса.
ТАСС 05:40
238
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
4,9K
Общество

«Яндекс» не намерен закрывать «Разговорчики» в навигаторе

Сервис «Яндекс» не планирует отключать функцию «Разговорчики» в своем приложении «Яндекс.Навигатор», сказали ТАСС в компании.
Коммерсантъ 08:52
Общество

Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb 07:43
35
Кино

Новый сезон «Смешариков» выйдет на «Кинопоиск HD» уже 18 мая

REGNUM 06:16
16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное