В Перми подешевел бензин: АЗС некоторых сетей установили новые ценники. По данным Федеральной службы госстатистики, неделю назад, 13 апреля, бензин в Перми в среднем стоил 45,09 рубля за литр. При этом один литр марки АИ-95 обходился в 45,67 рубля, марки АИ-92 — в 42,79 рубля.

Политика Турция отложила введение ЗРС С-400 в эксплуатацию из-за коронавируса Западные издания со ссылкой на источники в правительстве Турции сообщают о том, что в Анкаре приняли решение по приостановке введения в эксплуатацию российских ЗРС С-400. 18

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Энергетика Цена нефти марки WTI снизилась до доллара за баррель Цена июньских фьючерсов на нефть Brent снижалась до $26,31. Ранее в ходе торгов цена на нефть WTI уменьшалась до $4 за баррель.

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