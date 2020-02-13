Политика

ИзвестияИзвестияНа новом гербе Белоруссии станет меньше России

Очертание земного шара на новом гербе Белоруссии сместится с России в сторону Европы, об этом свидетельствует его изображение в законопроекте, который вносит поправки в законодательство республики о государственных символах.
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На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы

Коммерсантъ11:17

На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы

РИА Новости17:32

Минюст предложил сделать герб Белоруссии более миролюбивым

РБК12:55

На новом гербе Белоруссии станет меньше России

Известия20:14

Герб Белоруссии планируют сделать более миролюбивым

RT на русском11:14

На гербе Белоруссии Россию заменят на Европу

Газета.Ru10:31

На гербе Белоруссии Россию заменят на Европу

Lenta.ru07:32
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У Беларуси будет новый герб: Россию на глобусе заменили Европой

КП - Беларусь08:15
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 20:48, Ашберн
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Польша запросила у «Газпрома» сведения по делу против Nord Stream 2

Напомним, антимонопольный орган Польши (UOKiK) в 2018 году инициировал расследование против ПАО "Газпром" и европейских партнеров-кредиторов, которые приняли участие в реализации проекта "Северный поток - 2". Его не устроило создание совместного предприятия.
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Специалисты из Великобритании предсказали, что астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 миллиардов лет.
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Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.
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При неблагоприятном сценарии заразиться коронавирусом COVID-19 могут до 66% населения планеты.
Известия 18:52
Здоровье

Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса

Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
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Коронавирус может жить на предметах до девяти дней

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Учёные стали ещё ближе к «квантовому интернету»

Квантовая связь опирается на квантовую запутанность, или то, что Альберт Эйнштейн назвал "жутким действием на расстоянии": когда две частицы неразрывно связаны и зависят друг от друга, даже если они не находятся в одном и том же месте.
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Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

Американские военные открыли огонь по гражданским лицам в ходе конфликта в сирийской провинции Хасеке, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
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Экономика

Мишустин назвал очень дорогой ипотеку в России

Мишустин призвал сделать так, чтобы у банков не было возможности «накручивать» ипотечные ставки путем оптимизации операционных затрат и внутренних резервов банков, а также уточнения правил кредитования застройщиков и уменьшения стоимости фондирования.
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Общество

Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз»

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз».
Известия 16:26
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Из-за воздействия вирусов-патогенов развивается рак

Специалистами-онкологами установлена способность рака развиться из-за воздействия патогенов.
Ugpressa.ru вчера в 07:43
Общество

Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 175

Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-2019 (название ранее дала Всемирная организация здравоохранения), обнаружена еще у 35 человек с круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в японском порту Йокогама.
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Общество

В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»

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Скончался легендарный советский разведчик Алексей Ботян

13 января примерно в 1:30 мск в возрасте 103 года скончался старейший советский разведчик, Герой России Алексей Ботян, который стал прототипом образа майора Вихря.
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Инвестор строительства Ленского моста рассказал о финансировании

Выделение средств из федерального бюджета на строительство Ленского моста в Якутии на начальном этапе не предполагается, деньги могут потребоваться в 2021 — 2024 годы.
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Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

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Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

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Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции

23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
Известия 08:19
Армия и оружие

Приказ отдал Эрдоган: Турция заявила, что сбила вертолет ВВС Сирии

Сирийский вертолет "Ми-8/17" был сбит истребителем F-16 ВВС Турции по распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Defence Blog со ссылкой на турецкие СМИ.
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На Амуре два автомобиля с рыбаками провалились под лед

Автомобили с возвращавшимися с рыбалки людьми провалились под лед на Амуре недалеко от Хабаровска, два человека погибли, один пострадал.
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Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина удивил пользователей социальных сетей внешними данными.
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Папарацци сфотографировали новую фигуру Адель, похудевшую на 45 кг

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Глава ЦИК назвала стоимость голосования по поправкам в Конституцию

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что голосование по поправкам в Конституцию может обойтись в 14 миллиардов рублей.
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