Политика
ИзвестияНа новом гербе Белоруссии станет меньше России
Очертание земного шара на новом гербе Белоруссии сместится с России в сторону Европы, об этом свидетельствует его изображение в законопроекте, который вносит поправки в законодательство республики о государственных символах.
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 20:48, Ашберн
Игры
Pathfinder: Wrath of the Righteous от русских разработчиков заработала $1 миллион на Kickstarter
Экономика
Польша запросила у «Газпрома» сведения по делу против Nord Stream 2
Напомним, антимонопольный орган Польши (UOKiK) в 2018 году инициировал расследование против ПАО "Газпром" и европейских партнеров-кредиторов, которые приняли участие в реализации проекта "Северный поток - 2". Его не устроило создание совместного предприятия.
Космос
Астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 млрд лет
Специалисты из Великобритании предсказали, что астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 миллиардов лет.
Политика
Граппергаус: Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17
Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Здоровье
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли
При неблагоприятном сценарии заразиться коронавирусом COVID-19 могут до 66% населения планеты.
Здоровье
Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса
Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
Наука
Учёные стали ещё ближе к «квантовому интернету»
Квантовая связь опирается на квантовую запутанность, или то, что Альберт Эйнштейн назвал "жутким действием на расстоянии": когда две частицы неразрывно связаны и зависят друг от друга, даже если они не находятся в одном и том же месте.
Армия и оружие
Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии
Американские военные открыли огонь по гражданским лицам в ходе конфликта в сирийской провинции Хасеке, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
Экономика
Мишустин назвал очень дорогой ипотеку в России
Мишустин призвал сделать так, чтобы у банков не было возможности «накручивать» ипотечные ставки путем оптимизации операционных затрат и внутренних резервов банков, а также уточнения правил кредитования застройщиков и уменьшения стоимости фондирования.
Общество
Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз»
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз».
Наука
Из-за воздействия вирусов-патогенов развивается рак
Специалистами-онкологами установлена способность рака развиться из-за воздействия патогенов.
Общество
Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 175
Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-2019 (название ранее дала Всемирная организация здравоохранения), обнаружена еще у 35 человек с круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в японском порту Йокогама.
Общество
Скончался легендарный советский разведчик Алексей Ботян
13 января примерно в 1:30 мск в возрасте 103 года скончался старейший советский разведчик, Герой России Алексей Ботян, который стал прототипом образа майора Вихря.
Экономика
Инвестор строительства Ленского моста рассказал о финансировании
Выделение средств из федерального бюджета на строительство Ленского моста в Якутии на начальном этапе не предполагается, деньги могут потребоваться в 2021 — 2024 годы.
Политика
Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции
23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
Армия и оружие
Приказ отдал Эрдоган: Турция заявила, что сбила вертолет ВВС Сирии
Сирийский вертолет "Ми-8/17" был сбит истребителем F-16 ВВС Турции по распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Defence Blog со ссылкой на турецкие СМИ.
Происшествия
На Амуре два автомобиля с рыбаками провалились под лед
Автомобили с возвращавшимися с рыбалки людьми провалились под лед на Амуре недалеко от Хабаровска, два человека погибли, один пострадал.
Политика
Власти Казахстана прокомментировали посты внука Назарбаева
Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев заявил, что посты внука Назарбаева Айсултана в фейсбуке были написаны под влиянием сторонних людей, сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Сын Сенчуковой и Рыбина удивил всех своей красотой
Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина удивил пользователей социальных сетей внешними данными.
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте
Дочь Романа Абрамовича Софья обнародовала снимок в купальнике, который вызвал массу критики со стороны ее подписчиков в Instagram.
Политика
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе
Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.
Шоу-бизнес
Папарацци сфотографировали новую фигуру Адель, похудевшую на 45 кг
Папарацци смогли сфотографировать её новую фигуру.
Политика
Глава ЦИК назвала стоимость голосования по поправкам в Конституцию
Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что голосование по поправкам в Конституцию может обойтись в 14 миллиардов рублей.