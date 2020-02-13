Очертание земного шара на новом гербе Белоруссии сместится с России в сторону Европы, об этом свидетельствует его изображение в законопроекте, который вносит поправки в законодательство республики о государственных символах.

На новом гербе Белоруссии станет меньше России

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