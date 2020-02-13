Политика

ИзвестияИзвестияНа новом гербе Белоруссии станет меньше России

Очертание земного шара на новом гербе Белоруссии сместится с России в сторону Европы, об этом свидетельствует его изображение в законопроекте, который вносит поправки в законодательство республики о государственных символах.
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На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы

Коммерсантъ11:17

На гербе Белоруссии станет меньше России

РИА Новости17:32

Минюст предложил сделать герб Белоруссии более миролюбивым

РБК12:55

На новом гербе Белоруссии станет меньше России

Известия20:14

Герб Белоруссии планируют сделать более миролюбивым

RT на русском11:14

На гербе Белоруссии Россию заменят на Европу

Газета.Ru10:31

На гербе Белоруссии Россию заменят на Европу

Lenta.ru07:32
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 22:22, Ашберн

У Беларуси будет новый герб: Россию на глобусе заменили Европой

КП - Беларусь08:15
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 22:22, Ашберн
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В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

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В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево

В Хабаровске сотрудники СК задержали мужчину, который в конце января оставил своих детей одних в московском аэропорту Шереметьево и улетел в Ростов-на-Дону.
Газета.Ru 10:16
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Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей

Перед гостями счастливая невеста предстала в роскошном свадебном платье Zuhair Murad стоимостью в 10 миллионов рублей.
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Путин поддержал внесение в Конституцию запрета на отчуждение земель

Президент России Владимир Путин поддержал идею внести в Конституцию запрет на отчуждение российских территорий.
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Появились первые изображения нового Renault Logan

Портал «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных шпионских снимков обновлённого Dacia Logan, который известен в России под маркой Renault, разработал рендерные изображения будущей новинки.
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Родственники отказываются забрать детей из заброшенного дома в Чите

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Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз»

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На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

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Под Хабаровском два автомобиля с рыбаками провалились под лед

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Посол России назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль

По словам посла РФ в Израиле Анатолия Викторова, за прошлый год россияне получили около 6 тысяч отказов во въезде в еврейское государство, часть из которых были необоснованными.
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Три человека погибли при лобовом столкновении микроавтобуса и легковой автомашины на федеральной трассе "Колыма" в Якутии, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по республике.
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Появилось видео отражения сирийской ПВО удара по Дамаску

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Звезды «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе

Участники коллектива «Уральские пельмени» рассказали о драках, которые происходили между ними.
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«Газпром» надеется увеличить поставки газа в Европу

Представительница компании отметила устойчивый спрос и рассказала о заинтересованности нынешних клиентов из Европы в дополнительных объёмах поставок.
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Half-Life: Alyx выйдет 23 марта

Valve объявила дату выхода Half-Life: Alyx. Релиз игры состоится 23 марта 2020 года.
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«Тампа» продлила победную серию, Василевский сделал 29 сэйвов

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Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обвинил США в том, что они в 2014 году «бросили» Киев.
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Россия стала шестой в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

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Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже

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