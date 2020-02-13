Политика
ИзвестияНа новом гербе Белоруссии станет меньше России
Очертание земного шара на новом гербе Белоруссии сместится с России в сторону Европы, об этом свидетельствует его изображение в законопроекте, который вносит поправки в законодательство республики о государственных символах.
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 22:22, Ашберн
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 22:22, Ашберн
Хоккей
«Сибирь» впервые за четыре года вышла в плей-офф КХЛ
"Сибирь" в шестой раз вышла в плей-офф КХЛ, в последний раз клуб из Новосибирска участвовал в матчах на вылет в сезоне-2015/16, уступив тогда в полуфинале Восточной конференции будущему обладателю Кубка Гагарина магнитогорскому "Металлургу" (1-4 в серии).
Культура
Вышла песня Билли Айлиш к новому фильму о Джеймсе Бонде
«Не время умирать» режиссера Кэри Фукунаги выйдет на экраны 9 апреля. Главную роль в фильме про агента 007 снова сыграет Дэниел Крэйг.
Здоровье
Число жертв коронавируса приблизилось к полутора тысячам
Число жертв коронавируса в Китае достигло 1488. Об этом сообщил китайский информационный портал «Ванъи», передает ТАСС.
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Происшествия
Дело о дедовщине в части Шамсутдинова решили рассмотреть в общем порядке
Читинский гарнизонный военный суд на заседании 14 февраля принял решение рассмотреть в общем порядке уголовное дело о дедовщине в воинской части 54160.
Футбол
РФС не планирует приглашать иностранных судей для работы на матчах РПЛ
Российский футбольный союз не намерен приглашать иностранных арбитров для работы на матчах РПЛ.
Происшествия
В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево
В Хабаровске сотрудники СК задержали мужчину, который в конце января оставил своих детей одних в московском аэропорту Шереметьево и улетел в Ростов-на-Дону.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Перед гостями счастливая невеста предстала в роскошном свадебном платье Zuhair Murad стоимостью в 10 миллионов рублей.
Политика
Путин поддержал внесение в Конституцию запрета на отчуждение земель
Президент России Владимир Путин поддержал идею внести в Конституцию запрет на отчуждение российских территорий.
Авто
Появились первые изображения нового Renault Logan
Портал «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных шпионских снимков обновлённого Dacia Logan, который известен в России под маркой Renault, разработал рендерные изображения будущей новинки.
Общество
Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз»
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз».
Происшествия
Под Хабаровском два автомобиля с рыбаками провалились под лед
Два автомобиля, которые ехали по реке Амур в Хабаровском крае, провалились под лед, передает сайт ГУ МЧС России по региону.
Политика
Посол России назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль
По словам посла РФ в Израиле Анатолия Викторова, за прошлый год россияне получили около 6 тысяч отказов во въезде в еврейское государство, часть из которых были необоснованными.
Происшествия
В Якутии три человека погибли в ДТП с микроавтобусом
Три человека погибли при лобовом столкновении микроавтобуса и легковой автомашины на федеральной трассе "Колыма" в Якутии, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по республике.
Культура
Звезды «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе
Участники коллектива «Уральские пельмени» рассказали о драках, которые происходили между ними.
Энергетика
«Газпром» надеется увеличить поставки газа в Европу
Представительница компании отметила устойчивый спрос и рассказала о заинтересованности нынешних клиентов из Европы в дополнительных объёмах поставок.
Киберспорт
Half-Life: Alyx выйдет 23 марта
Valve объявила дату выхода Half-Life: Alyx. Релиз игры состоится 23 марта 2020 года.
Хоккей
«Тампа» продлила победную серию, Василевский сделал 29 сэйвов
Политика
Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обвинил США в том, что они в 2014 году «бросили» Киев.
Экономика
Квартир, взятых в ипотеку, могут лишиться тысячи россиян
Отметку в 20 тысяч превысило количество проблемных ипотечных квартир. Общий долг россиян к началу года по ипотеке составил 72,6 млрд рублей.
Здоровье
Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса
Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
Гаджеты
Microsoft выпустила эмулятор Windows 10X
Microsoft выпустила первый эмулятор для тестирования новой операционки Windows 10X, которая была показа в ноябре 2019 года на ноутбуке Surface Neo с двумя дисплеями.
Общество
Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже
Пассажиры круизного лайнера Westerdam, которому из-за страха перед коронавирусом отказали в заходе в ряд портов, начали высаживаться в Камбодже, сообщает посольство США.