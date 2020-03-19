Взяли и оттяпали от стадиона кусок под дома и рынок. Это было во времена, когда власть была не на стороне жителей. Это старейший стадион города и уникальнейший - с одной стороны парк, с другой Волга, такого больше нет.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сегодня находился в Саратове с рабочим визитом. Первым пунктом его поездки оказался стадион "Спартак", на котором на этой неделе началась реконструкция. Сейчас там идут подготовительные работы - демонтируется трибуна.

На новом стадионе «Спартак» в Саратове обещано два поля

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