Общество
СаратовБизнесКонсалтингНа новом стадионе «Спартак» в Саратове обещано два поля
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сегодня находился в Саратове с рабочим визитом. Первым пунктом его поездки оказался стадион "Спартак", на котором на этой неделе началась реконструкция. Сейчас там идут подготовительные работы - демонтируется трибуна.
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Взяли и оттяпали от стадиона кусок под дома и рынок. Это было во времена, когда власть была не на стороне жителей. Это старейший стадион города и уникальнейший - с одной стороны парк, с другой Волга, такого больше нет.
— Вячеслав Володин, российский политикОбщественное мнение 10:22
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Политика
В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
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Италия обошла Китай по летальным исходам от коронавируса (3245 умерших).
Экономика
Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
Общество
Лидеры G7 обсудили возможность отмены Олимпиады в Японии
Власти Японии придерживаются последовательной позиции, согласно которой коронавирус не помешает проведению летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.
Транспорт
В России появится новый дорожный знак, предупреждающий о камерах
"Принятие проекта позволит обеспечить информирование водителей о местах, на которых используются комплексы фотовидеофиксации, и сократить необходимость избыточного применения запрещающих и других дорожных знаков, а также положительно отразится на повышении безопасности движения", - цитирует заявление ГИБДД издание "Коммерсант".
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Финансы
Российский рынок акций начал расти
Рынок российских акций усилил рост на фоне дорожающей нефти, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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В Туле зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом
Алексей Дюмин сообщил, что за последние сутки оперативная ситуация в регионе изменилась: зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом у жителей области.
Политика
Лукашенко назвал коронавирус очередным психозом
Как сообщает агентство БЕЛТА, белорусский лидер отметил, что уже переживал подобные психозы и известно, к чему это приводит.
Экономика
Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ
Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
Общество
У сотрудницы компании Росатома в Петербурге выявили коронавирус
Коронавирус найден у сотрудницы одной из компаний Росатома в Санкт-Петербурге после ее отдыха за рубежом, она изолирована и получает медпомощь, сообщил РИА Новости официальный представитель атомной госкорпорации.
Армия и оружие
ВСУ прицельно бьют по жилым кварталам: сводка с Донбасса
На горловском направлении военные преступники 59-й и 58-й бригад под командованием Шаповалова и Кащенко обстреляли из 120-мм и 82-мм минометов, гранатомётов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия районы н. п. Зайцево, Доломитное, Гольмовский.
Общество
В 80 регионах России ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса ввели к 19 марта в 80 из 85 регионов России, свидетельствуют данные региональных властей.
Общество
Журнал Playboy перестанет выходить в печатной версии
Намерение полностью прекратить выпуск печатной версии культового глянца Playboy озвучил глава Playboy Enterprises Бен Кон.
Общество
Ставропольцы гадают, кто стал первым заболевшим коронавирусом в крае
Ставропольцы распространяют в мессенджерах аудиосообщение о заражении коронавирусом главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой.
Политика
Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем
В рамках интервью «ТАСС» для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» российский лидер рассказал о своем отношении к тому, что его называют царем.
Музыка
Российские синхронистки поддержали группу Little Big
Авто
Nissan запатентовал в России название электрического кроссовера
Компания Nissan получила патент в России на товарный знак Ariya — пятиместный электрический кроссовер марки, который должен встать на конвейер в ближайшие годы.
Экономика
Силуанов оценил влияние нефтяных цен на инфляцию и выплату пенсий
Запаса прочности хватит минимум на шесть лет при таких ценах на нефть.
Здоровье
В России расшифровали геном коронавируса
Хоккей
У российского игрока НХЛ нашли коронавирус
Финансы
Украина без доллара: как в стране закончилась валюта
По банкам и обменникам Киева бегают перепуганные домохозяйки, стараясь обменять пару тысяч оставшихся гривен на более стабильную валюту Как следствие, рынок сразу же заполонили "черные валютчики", предлагающие гражданам в публичных местах приобрести доллары и евро, но уже существенно дороже.
Транспорт
РЖД сохранит только два транзитных поезда в Калининград
«В соответствии с нотой Министерства иностранных дел Литовской Республики об условиях и ограничениях упрощённого транзита для железнодорожного транспорта, вступающих в силу с 19 марта 2020 года, через территорию Литвы сохраняется курсирование только двух транзитных поездов в Калининградскую область», — приводит РИА Новости сообщение РЖД.
Шоу-бизнес
Елена Ваенга сообщила о прибавлении в семье
Наука
У коронавируса обнаружили слабое место
Культура
В России снимут сериал про Ельцина
В России снимут сериал про победу Бориса Ельцина на президентских выборах в 1996 году.
Энергетика
Трамп заявил, что вмешается в ситуацию на нефтяном рынке
Президент США Дональд Трамп, комментируя падение цен на нефть, заявил, что «в нужное время» вмешается в ситуацию на нефтяном рынке.
Наука