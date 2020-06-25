Общество
TatCenterНа новые единовременные выплаты на детей выделят более 270 млрд рублей
Правительство РФ направит на новые единовременные выплаты на детей свыше 270 млрд рублей. Выплата составит 10 тыс. рублей. Ее смогут получить семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет.
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Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Lenta.ru вчера в 16:21
Происшествия
У Михаила Ефремова случился сердечный приступ
Известия вчера в 20:18
Игры
CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Российская газета вчера в 13:01
Политика
Главный экономист ВЭБа призвал вернуть Росстату независимость
Переход Росстата под руководство Минэкономразвития в 2009 году стоил должности Владимиру Соколину, который возглавлял Росстат в течение 11 лет.
РБК 00:30
Происшествия
Сахалинец украл почти 9 млн рублей и потратил их на ставки
Сумма ущерба составила около 9 млн.
Газета.Ru вчера в 22:59
Происшествия
В Москве на полицейского, который не стал отправлять наряд к жертве домашнего насилия, завели дело о халатности
Позже стало известно, что мужчина избил свою жену до смерти. В пресс-службе ведомства сказали, что полицейского уволят со службы.
Эхо Москвы вчера в 14:33
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Армия и оружие
Россия модернизирует «Искандеры»
Вестник Кавказа 24 июня в 07:44
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова заявила о раскаянии отца
Обо всем дочь Михаила Ефремова Анна Мария рассказала в своем Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb вчера в 19:21
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 11:30
Культура
На Мамаевом кургане прошел концерт Победы
Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
RuNews24.ru вчера в 01:29
Общество
Во Владивостоке из-за ливня затопило улицы и сошел сель
Ливень во Владивостоке привел к многочисленным подтоплениям на улицах города, на одном участке дороги сошел сель.
РИА Новости вчера в 20:49
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Федеральные власти рекомендовали при необходимости переводить школы на режим дистанционного обучения еще 14 марта.
РБК вчера в 05:52
Политика
Пушков прокомментировал ноту протеста Киева из-за парада в Крыму
Известия вчера в 21:41
Политика
Трамп назвал Болтона сумасшедшим маньяком
Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, назвав его сумасшедшим маньяком, которому только бы бомбить людей.
Вести.Ru вчера в 22:10
Происшествия
В Саратове женщине оторвало руку при очистке шнековой установки
По предварительным данным, в цеху по производству мыла АО "Жировой комбинат" 55-летняя оператор производила очистку шнека, предназначенного для измельчения сырья, от остатков продукции.
Взгляд-инфо 00:16
Футбол
В этом сезоне Лионель Месси забил лишь 4 гола командам из верхней половины таблицы Ла Лиги
В прошлом сезоне была обратная ситуация – Лионель Месси лидировал в Испании по количеству забитых мячей в ворота команд из топ-10 турнирной таблицы.
Чемпионат вчера в 21:51
Авто
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей в мире
Эксперты отмечают, что качество современных машин в первую очередь зависит от «безотказных технологий», так как существуют наиболее проблемные места, например, мультимедиа, в частности подключение Android Auto/Apple CarPlay, Bluetooth и сами тачпады.
32CARS.ru вчера в 01:14
Политика
Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной во время видеоконференции с предпринимателем Игорем Гуменным.
Lenta.ru вчера в 23:26
Общество
Россияне получат дополнительные выплаты от ПФР на детей до 16 лет
Россияне в июле смогут получить пособие на детей до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.
Политическая Экспертиза 24 июня в 09:28
Общество
В Минобороны отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Временная остановка исторического танка Т-34 во время парада в Севастополе не является инцидентом и никому из зрителей не угрожала, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
Взгляд.ру 24 июня в 08:39
Общество
Суд Бурятии запретил строительство китайского завода на берегу Байкала
Суд в Бурятии поставил точку в резонансном деле о строительстве китайского завода по разливу воды на берегу озера Байкал, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:11
Происшествия
В Нижнем Новгороде загорелся музей Горького
Пожар в нижегородском Литературном музее А.М. Горького в Нижнем Новгороде локализован на площади 500 кв. м. Пожарные спасают экспонаты, сообщили в МЧС.
Известия вчера в 13:22
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук.
РИА Новости вчера в 10:01
Футбол
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии
«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.
Коммерсантъ вчера в 17:14
Политика
В Конгрессе США проголосуют за создание нового штата
Палата представителей Конгресса США в эту пятницу устроит голосование по статусу столицы страны.
Газета.Ru вчера в 23:41
Шоу-бизнес
Ксения Собчак госпитализирована с переломом носа
Телеведущая Ксения Собчак госпитализирована с переломом носа.
Инфорос вчера в 11:46
Общество
В Гидрометцентре предупредили о надвигающемся похолодании
Часть регионов России в начале следующей неделе ждет заметное похолодание.
РБК вчера в 21:22