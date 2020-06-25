Правительство РФ направит на новые единовременные выплаты на детей свыше 270 млрд рублей. Выплата составит 10 тыс. рублей. Ее смогут получить семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет.

На новые единовременные выплаты на детей выделят более 270 млрд рублей

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